Еще больше дождей и похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Украине

С субботы по понедельник погода в Украине будет очень разнообразной. Разнообразие будет ощущаться как на территории страны, так и по датам.

В субботу, 9 мая, атмосферный фронт с запада обусловит в большинстве северных и центральных областей, днем и на востоке страны и в Карпатском регионе кратковременный дождь и грозу. Однако, как отмечают в "Укргидрометцентре", они будут лишь местами.

Дневная температура в стране будет достигать от +15 до +27 градусов.

В воскресенье, 10 мая, атмосферный фронт, который образовался от циклона над Балканами, повлечет больше дождей. Осадки пройдут в Винницкой, Черкасской, Киевской областях. А днем в Полтавской и Сумской областях местами ожидаются значительные дожди.

Ночью температура будет колебаться от +5 до +13 градусов, днем же от +13 до +26.

В понедельник, 11 мая, в большинстве областей осадков не предвидится. Лишь на востоке и юго-востоке страны, а днем в Карпатском регионе возможны кратковременные дожди и грозы.

Поскольку в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, ночью температура ощутимо снизится, особенно 11 мая. Дневная жара тоже повсеместно спадет, предупреждают синоптики.

Ночная температура в стране составит от +4 до +14, а днем можно ожидать +17...+24 градуса.

Напомним, что синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал постепенное потепление в Украине до +22...+27 градусов ближе к 8-10 мая.