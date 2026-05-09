Ще більше дощів та похолодання: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних в Україні

З суботи по понеділок погода в Україні буде дуже різноманітною. Розмаїття відчуватиметься як на території країни, так і по датах.

У суботу, 9 травня, атмосферний фронт із заходу зумовить у більшості північних та центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні короткочасний дощ і грозу. Проте, як зазначають в "Укргідрометцентрі", вони будуть лише місцями.

Погода в Україні на 9 травня

Денна температура в країні сягатиме від +15 до +27 градусів.

У неділю, 10 травня, атмосферний фронт, який утворився від циклону над Балканами, спричинить більше дощів. Опади пройдуть у Вінницькій, Черкаській, Київській областях. А вдень у Полтавській та Сумській областях місцями очікуються значні дощі.

Погода в Україні на 10 травня

Вночі температура коливатиметься від +5 до +13 градусів, вдень же від +13 до +26.

У понеділок, 11 травня, у більшості областей опадів не передбачається. Лише на сході та південному сході країни, а вдень у Карпатському регіоні можливі короткочасні дощі та грози.

Погода в Україні на 11 травня

Оскільки в Україну надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, вночі температура відчутно знизиться, особливо 11 травня. Денна спека теж повсюди спаде, попереджають синоптики.

Нічна температура в країні становитиме від +4 до +14, а вдень можна очікувати +17…+24 градуси.

