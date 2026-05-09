Яркий круг вокруг Солнца: в Киеве зафиксировали оптический феномен (фото)

В субботу днем, 9 мая, над Киевом заметили солнечное гало. Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах.

Гало в Киеве 9 мая

Стоит отметить, что гало в Киеве также заметили в пятницу, 8 мая. Метеорологическое явление зафиксировали над Багриновой горой в Голосеевском районе столицы, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского и выложили соответствующие фотографии.

Что такое гало?

Отметим, оптический эффект гало возникает, когда солнечные лучи преломляются и отражаются от миллионов мелких ледяных кристаллов, скапливающихся в высоких перисто-слоистых облаках. Проходя сквозь эти природные призмы, свет рассеивается, создавая эффект нимба вокруг объекта.

Тип гало, которых всего насчитывается более 100, зависит от формы и расположения кристаллов. Самым распространенным гало является кольцо с Солнцем в центре, но бывают в виде дуги, пятен света и столбов.

Эффект возникает как возле Солнца, так и возле Луны, и, как правило, свидетельствует об изменении погоды, а именно похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.

Фокус писал, что с 9 мая в стране несколько испортится погода. В течение уикенда в Украине будет дождливо, а 11 числа температура воздуха снизится.

