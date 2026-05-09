Яскраве коло навколо Сонця: у Києві зафіксували оптичний феномен (фото)
У небі над Києвом спостерігалося дивовижне оптичне явище. Кияни та гості столиці фіксували яскраве кільце навколо Сонця.
У суботу вдень, 9 травня, над Києвом помітили сонячне гало. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах.
Зазначається, що містяни фіксували незвичайне яскраве кільце навколо Сонця.
Варто зазначити, що гало у Києві також помітили у п'ятницю, 8 травня. Метеорологічне явище зафіксували над Багриновою горою у Голосіївському районі столиці, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського та виклали відповідні світлини.
Що таке гало?
Зазначимо, оптичний ефект гало виникає, коли сонячні промені заломлюються та відбиваються від мільйонів дрібних крижаних кристалів, що скупчуються у високих перисто-шаруватих хмарах. Проходячи крізь ці природні призми, світло розсіюється, створюючи ефект німба навколо об'єкту.
Тип гало, яких загалом нараховується понад 100, залежить від форми й розташування кристалів. Найпоширенішим гало є кільце з Сонцем у центрі, але бувають у вигляді дуги, плям світла і стовпів.
Ефект виникає як біля Сонця, так і біля Місяця, й, як правило, свідчить про зміну погоди, а саме похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.
Фокус писав, що з 9 травня в країні дещо зіпсується погода. В протягом уікенду в Україні дощитиме, а 11 числа температура повітря знизиться.
Нагадаємо, жителі Дніпра ввечері 26 жовтня 2025 року спостерігали незвичне атмосферне явище. Небо над містом несподівано стало яскравого жовтого кольору.