Яскраве коло навколо Сонця: у Києві зафіксували оптичний феномен (фото)

У небі над Києвом спостерігалося дивовижне оптичне явище. Кияни та гості столиці фіксували яскраве кільце навколо Сонця.

У суботу вдень, 9 травня, над Києвом помітили сонячне гало. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах.

Зазначається, що містяни фіксували незвичайне яскраве кільце навколо Сонця.

Гало у Києві 9 травня Фото: соцмережi

Варто зазначити, що гало у Києві також помітили у п'ятницю, 8 травня. Метеорологічне явище зафіксували над Багриновою горою у Голосіївському районі столиці, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського та виклали відповідні світлини.

Гало у Києві 8 травня Фото: з відкритих джерел

Що таке гало?

Зазначимо, оптичний ефект гало виникає, коли сонячні промені заломлюються та відбиваються від мільйонів дрібних крижаних кристалів, що скупчуються у високих перисто-шаруватих хмарах. Проходячи крізь ці природні призми, світло розсіюється, створюючи ефект німба навколо об'єкту.

Тип гало, яких загалом нараховується понад 100, залежить від форми й розташування кристалів. Найпоширенішим гало є кільце з Сонцем у центрі, але бувають у вигляді дуги, плям світла і стовпів.

Ефект виникає як біля Сонця, так і біля Місяця, й, як правило, свідчить про зміну погоди, а саме похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

Фокус писав, що з 9 травня в країні дещо зіпсується погода. В протягом уікенду в Україні дощитиме, а 11 числа температура повітря знизиться.

