Увидел ТЦК и приставил нож: во Львове мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку (фото)

Во Львове на улице Кавалеридзе мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку, чтобы не быть мобилизованным военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Сначала мужчина распылил слезоточивый газ, а уже после этого схватил девушку, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

"Увидев военнослужащих ТЦК, прохожий мужчина распылил слезоточивый газ, после чего схватил девочку, которая проходила рядом и приставил ей к шее нож", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что заложница была освобождена за считанные минуты, а сама девочка не пострадала, угрозы ее жизни и здоровью нет.

"Совместными слаженными действиями полицейский и военнослужащие ТЦК задержали злоумышленника и освободили 13-летнюю львовянку. К счастью, девушка не пострадала", — отметили в пресс-службе.

Нападающим оказался 43-летний житель Львова, его задержали.

Мужчина, который взял в заложницы 13-летнюю девочку Фото: Національна поліція

Правоохранители начали уголовное производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Напомним, 8 мая в Днепре военных ТЦК забросали камнями.

9 мая в Закарпатской области около 30 человек собрались возле здания ТЦК, пытались выломать дверь и прорваться внутрь, после чего прозвучали по меньшей мере четыре выстрела.