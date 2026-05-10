Побачив ТЦК та приставив ножа: у Львові чоловік взяв у заручниці 13-річну дівчинку (фото)

У Львові на вулиці Кавалерідзе чоловік взяв у заручниці 13-річну дівчинку, щоб не бути мобілізованим військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Спочатку чоловік розпилив сльозогінний газ, а вже після цього схопив дівчину, повідомила пресслужба поліції Львівської області.

"Побачивши військовослужбовців ТЦК, перехожий чоловік розпилив сльозогінний газ, після чого схопив дівчинку, яка проходила поруч та приставив їй до шиї ніж", — йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що заручницю було звільнено за лічені хвилини, а сама дівчинка не постраждала, загрози її життю та здоровʼю немає.

"Спільними злагодженими діями поліцейський та військовослужбовці ТЦК затримали зловмисника та звільнили 13-річну львівʼянку. На щастя, дівчина не постраждала", — зазначили в пресслужбі.

Нападником виявився 43-річний мешканець Львова, його затримали.

Чоловік, який взяв у заручниці 13-річну дівчинку Фото: Національна поліція

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

