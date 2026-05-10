В Киеве драка между мужчинами переросла в стрельбу: подробности (видео)

Поздно вечером 9 мая в Подольском районе Киева во дворе среди жилых многоэтажек мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета.

Стрельба возникла в результате конфликта между двумя мужчинами, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Предварительно установлено, что во время конфликта между двумя мужчинами возникла драка, в ходе которой один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента", — говорится в сообщении.

Местные телеграм-каналы обнародовали видео, на котором слышны звуки выстрелов.

В киевских пабликах также отметили, что кроме стрельбы, мужчина изуродовал припаркованное рядом с домами авто. Он выскочил на капот, разбил ногами лобовое стекло, а после этого прыгал на крыше машины, чем также повредил транспортное средство.

Полиция Киева уточнила, что стрелка уже задержали, а пострадавший, в которого стреляли, находится в удовлетворительном состоянии.

"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и патрульные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", — отметили в полиции.

