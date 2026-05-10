У Києві бійка між чоловіками переросла у стрілянину: подробиці (відео)

Пізно ввечері 9 травня у Подільському районі Києва у дворі серед житлових багатоповерхівок чоловік вчинив стрілянину з пневматичного пістолета.

Стрілянина виникла внаслідок конфлікту між двома чоловіками, повідомила пресслужба поліції Києва.

"Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента", — йдеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали оприлюднили відео, на якому чутно звуки пострілів.

У київських пабліках також зазначили, що окрім стрілянини, чоловік понівечив припарковане поряд з будинками авто. Він вискочив на капот, розбив ногами лобове скло, а після цього стрибав на даху автівки, чим також пошкодив транспортний засіб.

Поліція Києва уточнила, що стрілка вже затримали, а потерпілий, у якого стріляли, перебуває у задовільному стані.

"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", — наголосили в поліції.

