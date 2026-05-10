На пепелище пожара в Чернобыльской зоне обнаружили радиоактивный изотоп: что известно

Концентрация радиоактивного элемента цезия-137 в пробах воздуха в Чернобыльской зоне 8 мая достигала 680 мкБк/м3. Это значение превышает контрольные уровни, констатируют в Госатомрегулирования.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника продолжается пожар, в результате чего концентрация радионуклида 137Сs в пробах приземного слоя атмосферного воздуха достигала 680 мкБк/м. Об этом сообщают в Госинспекции ядерного регулирования.

Пробы воздуха, как отмечается, были взяты на расстоянии 30-150 метров от мест активного горения, что объясняется значительным объемом растительности на площадях пройденных огнем.

Измеренное значение в 0,00068 Бк/м3 превышает контрольные уровни, установленные для 137Сs на территориях Зоны отчуждения, однако остается значительно ниже предельно допустимых норм радиационной безопасности, которые составляют 0,8 Бк/м3.

Відео дня

Кроме того, по результатам спектрометрических исследований, других радионуклидов, характерных для спектра аварийного загрязнения, в частности, стронция, америция и плутония в пробах не обнаружено. Это объясняют тем, что огонь охватил "относительно чистые" территории, которые не содержат мест локализации радиоактивных отходов, образовавшихся в результате ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Между тем ГУ ГСЧС Украины в Киевской области сообщает, что огнем в Зоне отчуждения пройдено 1200 га. К тушению пожара в целом привлечено 326 человек, из которых 211 спасателей. Распространению способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.

Киевская же областная военная администрация информирует, что в атмосферном воздухе региона показатели допустимого содержания химических и биологических веществ в норме, а уровень гамма-излучения соответствует естественному фону.

Напомним, Фокус сообщал о масштабном лесном пожаре в Зоне отчуждения.

Национальная гидрометеорологическая служба ГСЧС Украины отмечала, что уровень гамма-излучения находился в пределах нормы.