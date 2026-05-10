На згарищі пожежі в Чорнобильській зоні виявили радіоактивний ізотоп: що відомо

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника триває пожежа, внаслідок чого концентрація радіонукліду 137Сs у пробах приземного шару атмосферного повітря досягала 680 мкБк/м. Про це повідомляють у Держінспекції ядерного регулювання.

Проби повітря, як наголошується, були узяті на відстані 30-150 метрів від місць активного горіння, що пояснюється значним об'ємом рослинності на площах пройдених вогнем.

Виміряне значення у 0,00068 Бк/м3 перевищує контрольні рівні, встановлені для 137Сs на територіях Зони відчуження, однак залишається значно нижчим за гранично допустимі норми радіаційної безпеки, які становлять 0,8 Бк/м3.

Окрім того, за результатами спектрометричних досліджень, інших радіонуклідів, характерних для спектру аварійного забруднення, зокрема, стронцію, америцію та плутонію у пробах не виявлено. Це пояснюють тим, що вогонь охопив "відносно чисті" території, які не містять місць локалізації радіоактивних відходів, що утворились внаслідок ліквідації наслідків Чорнобильської аварії.

Тим часом ГУ ДСНС України у Київській області повідомляє, що вогнем у Зоні відчуження пройдено 1200 га. До гасіння пожежі загалом залучено 326 осіб, з яких 211 рятувальників. Розповсюдженню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру.

Київська ж обласна військова адміністрація інформує, що у атмосферному повітрі регіону показники допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у нормі, а рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону.

Національна гідрометеорологічна служба ДСНС України наголошувала, що рівень гамма-випромінювання перебував в межах норми.