Сильные грозы и ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение, кому готовиться

12 мая погода в Украине будет прохладной, на улице будет дождливо.

В некоторых регионах даже объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, на Закарпатье, в Карпатах и на Правобережье объявлено штормовое предупреждение — І уровень опасности. В этих областях будут идти сильные дожди с грозами, а также местами обещают шквалы до 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — предупреждают синоптики.

Штормовое предупреждение в Украине Фото: Укргидрометцентр

В целом в Украине 12 мая будет облачно с прояснениями.

"Температура ночью 8-13°; днем 18-23°, на крайнем западе страны 12-17°", — говорится в сообщении.

Погода в Украине 12 мая Фото: ventusky.com

Как сообщает meteoprog, в Украине 12 мая будет довольно холодно. Теплее всего будет в Луганской области, где столбик термометра поднимется до +11...+23 градусов. А холоднее всего в этот день будет в Закарпатской области. Ведь температура воздуха опустится до +12...+16 градусов.

12 мая в столице Украины будет облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о дождях с грозами и сильном южном ветре со скоростью 7-12 м/с. Также ожидается, что его порывы достигнут — 15-20 м/с. Поэтому в регионе объявлено штормовое предупреждение — І уровень опасности.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 18-23°; в Киеве ночью 10-12°, днем 20-22°", — сообщают синоптики.

Напомним, что климатологи предупреждают, что 2026 год может стать самым жарким в истории. Климат на планете может измениться из-за явления Эль-Ниньо. В частности, цикл потепления должен начаться во второй половине этого года.

Также ученые сообщали, что Европа нагревается более чем вдвое быстрее, чем в среднем по миру, из-за изменения климата. Эксперты утверждают, что быстрое потепление в Европе приводит к экстремальным погодным явлениям, смертям от жары и разрушительным лесным пожарам.