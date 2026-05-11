Сильні грози та вітер: в Україні оголосили штормове попередження, кому готуватися

12 травня погода в Україні буде прохолодною, надворі дощитиме.

У деяких регіонах навіть оголосили штормове попередження через сильний вітер і грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, на Закарпатті, у Карпатах та на Правобережжі оголошено штормове попередження — І рівень небезпечності. У цих областях будуть йти сильні дощі з грозами, а також місцями обіцяють шквали до 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попереджають синоптики.

Штормове попередження в Україні Фото: Укргідрометцентр

Загалом в Україні 12 травня буде хмарно з проясненнями.

"Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°, на крайньому заході країни 12-17°", — йдеться в повідомленні.

Погода в Україні 12 травня Фото: ventusky.com

Як повідомляє meteoprog, в Україні 12 травня буде доволі холодно. Найтепліше буде у Луганській області, де стовпчик термометра підніметься до +11…+23 градусів. А найхолодніше у цей день буде у Закарпатській області. Адже температура повітря опуститься до +12…+16 градусів.

12 травня у столиці України буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про дощі з грозами та сильний південний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікується, що його пориви досягнуть — 15-20 м/с. Відтак у регіоні оголошено штормове попередження — І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 18-23°; у Києві вночі 10-12°, вдень 20-22°", — повідомляють синоптики.

Погода в Україні: що відомо

Нагадаємо, що кліматологи попереджають, що 2026 рік може стати найспекотнішим в історії. Клімат на планеті може змінитися через явище Ель-Ніньйо. Зокрема, цикл потепління має початися у другій половині цього року.

Також учені повідомляли, що Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому по світу, через зміну клімату. Експерти стверджують, що швидке потепління в Європі призводить до екстремальних погодних явищ, смертей від спеки і руйнівних лісових пожеж.