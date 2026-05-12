Депутат из "Слуги народа" посадила за руль 11-летнюю дочь: появилась реакция полиции (видео)

Депутат Криворожского городского совета от партии "Слуга народа" Светлана Максимчук оказалась в центре скандала после публикации видео, на котором ее 11-летняя дочь управляет автомобилем во время движения. После волны критики в соцсетях на ситуацию отреагировала патрульная полиция.

Как сообщает местное издание "Свои Кривой Рог", видео появилось в TikTok Светланы Максимчук. На кадрах видно, как ее несовершеннолетняя дочь сидит за рулем автомобиля во время движения. Кроме того, в ролике заметно, что ни ребенок, ни сама депутат не были пристегнуты ремнями безопасности.

На видео заметно, что девочка не только держит руль, но и танцует на водительском сиденье. Сам ролик Максимчук подписала фразой: "Мать дождалась". После этого публикация быстро распространилась по сети и вызвала возмущение среди пользователей.

После огласки на инцидент обратила внимание Патрульная полиция Кривого Рога. В конце концов, как отмечает издание, правоохранители составили на депутата административный протокол по части 2 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях — передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.

Впоследствии Светлана Максимчук сообщила в соцсетях, что штраф уже уплачен. В частности, она опубликовала сообщение в Instagram, в котором признала свою ошибку и заявила, что осознает ответственность за поступок.

"Главное в ошибках — быть готовым признать их и понести ответственность. Полностью осознаю ошибочность своего поступка и благодарна патрульной полиции за быстрое реагирование и проведенную профилактическую беседу.", — написала депутат.

В своем обращении Максимчук также призвала родителей и водителей быть внимательными на дорогах, не нарушать правила дорожного движения и заботиться о безопасности детей и всех участников дорожного движения.

