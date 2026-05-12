Депутатка зі "Слуги народу" посадила за кермо 11-річну доньку: з'явилася реакція поліції (відео)

Депутатка Криворізької міської ради від партії "Слуга народу" Світлана Максимчук опинилася у центрі скандалу після публікації відео, на якому її 11-річна донька керує автомобілем під час руху. Після хвилі критики у соцмережах на ситуацію відреагувала патрульна поліція.

Як повідомляє місцеве видання "Свої Кривий Ріг", відео з’явилося у TikTok Світлани Максимчук. На кадрах видно, як її неповнолітня донька сидить за кермом автомобіля під час руху. Крім того, у ролику помітно, що ані дитина, ані сама депутатка не були пристебнуті пасками безпеки.

На відео помітно, що дівчинка не лише тримає кермо, а й танцює на водійському сидінні. Сам ролик Максимчук підписала фразою: "Мати дочекалася". Після цього публікація швидко поширилася мережею та викликала обурення серед користувачів.

Після розголосу на інцидент звернула увагу Патрульна поліція Кривого Рогу. Зрешто, як зазначає видання, правоохоронці склали на депутатку адміністративний протокол за частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення — передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування.

Згодом Світлана Максимчук повідомила у соцмережах, що штраф уже сплачено. Зокрема, вона опублікувала допис в Instagram, у якому визнала свою помилку та заявила, що усвідомлює відповідальність за вчинок.

"Головне в помилках – бути готовим визнати їх та понести відповідальність. Повністю усвідомлюю хибність свого вчинку та вдячна патрульній поліції за швидке реагування та проведену профілактичну бесіду.", — написала депутатка.

У своєму зверненні Максимчук також закликала батьків і водіїв бути уважними на дорогах, не порушувати правила дорожнього руху та дбати про безпеку дітей і всіх учасників дорожнього руху.

