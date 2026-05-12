"Массовый удар": в Украине проходят обыски в сетях продажи электронных сигарет, — нардеп (фото)

В Киеве 12 мая правоохранители проводят масштабные обыски в торговых центрах и точках продажи электронных сигарет и вейпов. По предварительной информации, следственные действия могут быть связаны с борьбой против нелегального оборота такой продукции.

В своем Telegram-канале журналист Евгений Плинский сообщил, что обыски и изъятие товара происходят во многих торговых центрах столицы. По его словам, на местах работают следователи Национальной полиции и Бюро экономической безопасности.

Впоследствии Плинский, ссылаясь на собственные источники, заявил, что операция правоохранителей имеет значительно более широкий масштаб. По его информации, обыски и изъятия проходят не только в Киеве, но и во Львове и Одессе. Следственные действия проводят как в торговых точках, так и на складах и линиях производства так называемых "самозамесов" для вейпов.

Журналист добавил, что ожидает официальных сообщений от правоохранительных органов и пообещал в дальнейшем информировать о ходе событий. Он также назвал такие мероприятия важными.

Информацию о масштабной операции подтвердил и народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. На своей странице в Telegram он заявил, что БЭБ и полиция проводят масштабную операцию против крупной сети нелегальной продажи вейпов. Депутат также положительно оценил работу правоохранителей и сообщил, что ожидает официальных комментариев от ведомств.

"Это правда — БЭБ и полиция сегодня наносят массовый удар по огромной сети нелегальных вейпов! Просто молодцы)))) Ждем официальных новостей уже от них", — написал он.

По состоянию на сейчас ни Национальная полиция, ни Бюро экономической безопасности официально не комментировали обыски в торговых центрах Киева и других городах. Также правоохранители пока не сообщали деталей относительно возможных уголовных производств или объемов изъятой продукции.

Напомним, что Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, который предусматривает запрет употребления табачных изделий, в частности сигарет, вейпов и кальянов, лицам до 17 лет. Инициатива направлена на уменьшение уровня заболеваемости и смертности среди детей и подростков, связанных с курением, и уже передана на рассмотрение профильного комитета. Автором документа является народный депутат Георгий Мазурашу, который предлагает ввести соответствующие ограничения по примеру Великобритании.

Также в 2025 году Фокус писал, что Бельгия ужесточила политику борьбы с табакокурением и запретила продажу одноразовых электронных сигарет. В частности, страна взяла курс на сокращение количества новых курильщиков до нуля или почти нуля к 2040 году и постепенное жесткое ограничение оборота табачных изделий в публичном пространстве.