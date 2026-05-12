"Масовий удар": в Україні проходять обшуки в мережах продажу електронних сигарет, — нардеп (фото)

У Києві 12 травня правоохоронці проводять масштабні обшуки у торговельних центрах та точках продажу електронних сигарет і вейпів. За попередньою інформацією, слідчі дії можуть бути пов’язані з боротьбою проти нелегального обігу такої продукції.

У своєму Telegram-каналі журналіст Євген Плінський повідомив, що обшуки та вилучення товару відбуваються у багатьох торговельних центрах столиці. За його словами, на місцях працюють слідчі Національної поліції та Бюро економічної безпеки.

Згодом Плінський, посилаючись на власні джерела, заявив, що операція правоохоронців має значно ширший масштаб. За його інформацією, обшуки та вилучення проходять не лише у Києві, а й у Львові та Одесі. Слідчі дії проводять як у торгових точках, так і на складах та лініях виробництва так званих "самозамісів" для вейпів.

Журналіст додав, що очікує офіційних повідомлень від правоохоронних органів та пообіцяв надалі інформувати про перебіг подій. Він також назвав такі заходи важливими.

Інформацію про масштабну операцію підтвердив і народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. На своїй сторінці у Telegram він заявив, що БЕБ та поліція проводять масштабну операцію проти великої мережі нелегального продажу вейпів. Депутат також позитивно оцінив роботу правоохоронців та повідомив, що очікує офіційних коментарів від відомств.

"Це правда — БЕБ та поліція сьогодні наносять масовий удар по величезній мережі нелегальних вейпів! Просто молодці)))) Чекаємо офіційних новин вже від них", — написав він.

Станом на зараз ані Національна поліція, ані Бюро економічної безпеки офіційно не коментували обшуки у торговельних центрах Києва та інших містах. Також правоохоронці поки не повідомляли деталей щодо можливих кримінальних проваджень або обсягів вилученої продукції.

Нагадаємо, що Верховна Рада України розглядає законопроєкт, який передбачає заборону вживання тютюнових виробів, зокрема цигарок, вейпів і кальянів, особам до 17 років. Ініціатива спрямована на зменшення рівня захворюваності та смертності серед дітей і підлітків, пов’язаних із курінням, і вже передана на розгляд профільного комітету. Автором документа є народний депутат Георгій Мазурашу, який пропонує впровадити відповідні обмеження за прикладом Великої Британії.

Також у 2025 році Фокус писав, що Бельгія посилила політику боротьби з тютюнопалінням і заборонила продаж одноразових електронних сигарет. Зокрема, країна взяла курс на скорочення кількості нових курців до нуля або майже нуля до 2040 року та поступове жорсткіше обмеження обігу тютюнових виробів у публічному просторі.