Стрельба в горсовете Светловодска: полиция задержала первого заместителя мэра

В Светловодске Кировоградской области правоохранители задержали первого заместителя городского головы Сергея Савича после инцидента со стрельбой в помещении городского совета. По данным исполкома, чиновник открыл огонь в здании, где находились работники и посетители.

"В присутствии работников исполнительного комитета и граждан Сергей Савич был выведен из административного здания городского совета в наручниках. Сейчас правоохранительными органами проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и дается правовая оценка действиям чиновника", — отметила пресс-служба горсовета Светловодска.

В городском совете заявили, что любые проявления агрессии, угроз или применения оружия в стенах органа местного самоуправления недопустимы и должны иметь надлежащую реакцию со стороны правоохранительных органов.

В исполкоме также официально подтвердили, что инцидент произошел непосредственно в помещении городского совета. По данным органа местного самоуправления, Сергей Савич открыл огонь в здании исполнительного комитета в момент, когда там находились работники и гражданские посетители.

"В результате этих действий была поставлена под угрозу жизнь и здоровье людей. Известно о пострадавшем — один из лиц получил ранение из травматического оружия. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", — отметила пресс-служба горсовета Светловодска.

В городском совете также заявили, что перед инцидентом Сергей Савич в течение дня вел себя агрессивно. По информации исполкома, чиновник высказывал угрозы и использовал нецензурную лексику в отношении секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко. Часть конфликтных эпизодов, как утверждают в горсовете, была зафиксирована в прямых эфирах в социальных сетях самого Сергея Савича.

"На место происшествия немедленно вызвана полиция и скорая медицинская помощь. В настоящее время правоохранительные органы проводят задержание и неотложные следственные действия", — указала пресс-служба горсовета Светловодска.

После стрельбы в Светловодске, которая произошла в помещении городского совета, правоохранители открыли досудебное расследование, как сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко в комментарии Суспільному. По ее словам, во время конфликта в служебном кабинете первого заместителя городского головы ранения получили двое мужчин.

Предварительно следователи выяснили, что в кабинет чиновника пришли трое посетителей. Между ними и чиновником возник спор, после чего мужчина применил травматический пистолет и открыл огонь в сторону оппонентов.

Пресс-секретарь полиции отметила, что чиновника задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время задержания у него изъяли травматическое оружие. Сейчас следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — "Хулиганство".

