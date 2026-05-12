Стрілянина в міськраді Світловодська: поліція затримала першого заступника мера

Після надзвичайного інциденту із застосуванням зброї у приміщенні Світловодської міської ради правоохоронці оперативно затримали першого заступника міського голови Світловодська, Сергія Савича, повідомили у міській раді Світловодська.

"У присутності працівників виконавчого комітету та громадян Сергія Савича було виведено з адміністративної будівлі міської ради у кайданах. Наразі правоохоронними органами проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини події та надається правова оцінка діям посадовця", — зазначила пресслужба міськради Світловодська.

У міській раді заявили, що будь-які прояви агресії, погроз або застосування зброї у стінах органу місцевого самоврядування є неприпустимими та повинні мати належну реакцію з боку правоохоронних органів.

У виконкомі також офіційно підтвердили, що інцидент стався безпосередньо у приміщенні міської ради. За даними органу місцевого самоврядування, Сергій Савич відкрив вогонь у будівлі виконавчого комітету в момент, коли там перебували працівники та цивільні відвідувачі.

"Внаслідок цих дій було поставлено під загрозу життя та здоров’я людей. Відомо про постраждалого — одна з осіб отримала поранення з травматичної зброї. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога", — зазначила пресслужба міськради Світловодська.

У міській раді також заявили, що перед інцидентом Сергій Савич протягом дня поводився агресивно. За інформацією виконкому, посадовець висловлював погрози та використовував нецензурну лексику щодо секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка. Частину конфліктних епізодів, як стверджують у міськраді, було зафіксовано у прямих ефірах у соціальних мережах самого Сергія Савича.

"На місце події негайно викликано поліцію та швидку медичну допомогу. У цей час правоохоронні органи проводять затримання та невідкладні слідчі дії", — вказала пресслужба міськради Світловодська.

Після стрілянини у Світловодську, яка сталася у приміщенні міської ради, правоохоронці відкрили досудове розслідування, як повідомила речниця поліції Кіровоградської області Оксана Ковтуненко у коментарі Суспільному. За її словами, під час конфлікту у службовому кабінеті першого заступника міського голови поранення отримали двоє чоловіків.

Попередньо слідчі з’ясували, що до кабінету посадовця прийшли троє відвідувачів. Між ними та чиновником виникла суперечка, після чого чоловік застосував травматичний пістолет і відкрив вогонь у бік опонентів.

Речниця поліції зазначила, що посадовця затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання у нього вилучили травматичну зброю. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – "Хуліганство".

Що відомо про затримання Савича

