Сериал о Штирлице: в одобренном МОН учебнике заметили ссылки на советскую культуру

В пособии по внеклассному чтению, изданном в 2025 году и одобренном Министерством образования и науки Украины, нашли ссылку на советскую киноленту "Семнадцать мгновений весны".

Об инциденте сообщила киевлянка Ярина Цымбал на своей странице в Facebook. По ее словам, она обратила внимание на неуместность, когда ее ребенок спросил "что такое "Семнадцать мгновений весны".

Женщина возмутилась, что на 35-м году Независимости Украины такой контент можно найти в украинских учебниках для младших классов.

Учебник 3 класса

Она опубликовала фото страницы и обложки книги.

Это учебник "Внеклассное чтение. 3 класс", составителями которого являются И. А. Быкова и Н. А. Косовцева. Книга вышла в харьковском издательстве "ПЭТ" в 2025 году. На издании указано, что оно одобрено для использования в школах профильной комиссией Научно-методического совета МОН.

На сообщение в соцсетях в комментариях отреагировал и сам автор рассказа Дмитрий Стефанович. Он пояснил, что произведение было написано еще несколько десятилетий назад, во времена СССР и он не знал о его включении в современный учебник.

Комментарий Дмитрия Стефановича

"Вообще-то, этот рассказ написан где-то в 80-е годы. Я, откровенно говоря, о нем давно забыл. О том, что он перепечатан в современном учебнике для третьеклассников, даже не знал. Приятно, что о нем кто-то вспомнил, но полностью согласен, что, как на сегодня, оно нуждается в редактировании. Добавлю, что такое редактирование — не редкость: многое из того, что было написано тогда, сейчас переиздается без упоминания тогдашних реалий", — отметил автор.

Ярина Цымбал отметила, что ее замечания касаются прежде всего составителей пособия и органов, которые позволили его использовать в школах. Также она подняла вопрос соблюдения авторских прав, поскольку с автором текста никто не консультировался перед переизданием.

Сейчас Министерство образования и науки Украины официально не прокомментировало появление рассказа, написанного во времена СССР в учебнике 2025 года издания.

