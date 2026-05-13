Серіал про Штірліца: у схваленому МОН підручнику помітили посилання на радянську культуру

У посібнику з позакласного читання, виданому у 2025 році та схваленому Міністерством освіти і науки України, знайшли посилання на радянську кінострічку "Сімнадцять миттєвостей весни".

Про інцидент повідомила киянка Ярина Цимбал на своїй сторінці у Facebook. За її словами, вона звернула увагу на недоречність, коли її дитина запитала " що таке "Сімнадцять миттєвостей весни".

Жінка обурилась, що на 35-му році Незалежності України такий контент можна знайти в українських підручниках для молодших класів.

Підручник 3 класу

Вона опублікувала фото сторінки та обкладинки книги.

Це підручник "Позакласне читання. 3 клас", укладачами якого є І. А. Бикова та Н. О. Косовцева. Книга вийшла друком у харківському видавництві "ПЕТ" у 2025 році. На виданні зазначено, що воно схвалено для використання в школах профільною комісією Науково-методичної ради МОН.

На допис у соцмережах в коментарях відреагував і сам автор оповідання Дмитро Стефанович. Він пояснив, що твір був написаний ще кілька десятиліть тому, за часів СРСР і він не знав про його включення до сучасного підручника.

Коментар Дмитра Стефановича

"Взагалі-то, це оповідання написане десь у 80-ті роки. Я, відверто кажучи, про нього давно забув. Про те, що його передруковано в сучасному підручнику для третьокласників, навіть не знав. Приємно, що про нього хтось згадав, але цілком згоден, що, як на сьогодні, воно потребує редагування. Додам, що таке редагування — не дивина: багато з того, що було написано тоді, нині перевидається без згадування тогочасних реалій", — зазначив автор.

Ярина Цимбал наголосила, що її зауваження стосуються насамперед укладачів посібника та органів, які дозволили його використовувати в школах. Також вона підняла питання дотримання авторських прав, оскільки з автором тексту ніхто не консультувався перед перевиданням.

Наразі Міністерство освіти і науки України офіційно не прокоментувало появу оповідання, написаного за часів СРСР в підручнику 2025 року видання.

