Отпустили из участка ночью: полиция "пообщалась" с военным, который бросил яйцо в Ермака, — СМИ

В Киеве полиция проверяет обстоятельства инцидента, произошедшего после заседания Высшего антикоррупционного суда, когда бывший военнопленный и общественный деятель бросил яйцо в сторону экс-главы Офиса президента. Правоохранители сейчас решают, есть ли основания для административного наказания.

В полиции Киева сообщили изданию "Слідство.Інфо", что окончательное процессуальное решение относительно действий мужчины еще не принято, а материалы происшествия находятся на рассмотрении. Речь идет о событии, которое произошло 13 мая после заседания Высшего антикоррупционного суда, где рассматривался вопрос меры пресечения для бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках дела, связанного с возможными злоупотреблениями при строительстве элитного жилого комплекса "Династия" под Киевом.

После завершения заседания один из присутствующих, бывший военнослужащий и общественный деятель Виктор Лахно с позывным "Аист", бросил яйцо в направлении Ермака и выкрикнул оскорбительное слово. После этого его оперативно задержали сотрудники полиции.

Впоследствии Лахно обнародовал в соцсетях видео, на котором его в наручниках доставляют к служебному автомобилю.

Как уточняют журналисты "Слідство.Інфо", из отделения полиции его отпустили ночью.

В полиции Киева в комментарии журналистам отметили, что с мужчиной провели разъяснительную беседу, а вопрос о возможном привлечении его к административной ответственности пока еще решается.

Сам Виктор Лахно в соцсети Threads заявил, что во время задержания на него надели наручники и доставили в участок, где его удерживали около трех часов.

"Вместо составления протокола об административном правонарушении на меня надели наручники и удерживали в отделении полиции около трех часов чтобы потом взять с меня объяснение в котором я не имею претензий к полиции", — написал он.

В то же время Андрей Ермак во время судебного заседания 14 мая отметил, что о самом инциденте узнал уже из видеозаписей, которые появились в интернете. Он отметил, что непосредственно события не видел и впоследствии пытался выяснить все детали.

Напомним, что бывший военнослужащий "Азова" и экс-военнопленный Виктор "Лелека" Лахно объяснил свой поступок личной неприязнью к экс-главе Офиса президента, которого он назвал человеком, который "зарабатывал на войне". Также он заявил, что считает бывшего чиновника причастным к пиару на теме украинских пленных. По словам Лахно, после инцидента его задержала полиция и доставила в участок в наручниках, хотя он оставался на месте происшествия и не пытался убежать.

Также Фокус писал, что 14 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен. После оглашения решения он заявил, что не признает обвинений.