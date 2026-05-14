Ермака взяли под стражу "не в зале суда, а в коридоре": экс-глава ОП будет обжаловать решение ВАКС

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен. После оглашения решения он заявил, что не признает обвинений, назвал дело показательным и сообщил о намерении обжаловать арест в апелляции.

В видео, которое обнародовало издание "Новини.LIVE", Андрей Ермак, отвечая на вопросы журналистов после заседания суда, заявил, что пока не имеет средств для внесения залога и надеется на помощь друзей и знакомых. По словам Ермака, решение суда стало для него неожиданностью, поэтому заранее к возможному аресту он не готовился. В то же время он отметил, что его адвокаты уже работают над поиском необходимой суммы.

"У меня нет таких денег. Сейчас адвокат будет работать с друзьями, знакомыми. Думаю, что достаточно людей, которые смогут помочь", — сказал он журналистам.

Также экс-чиновник прокомментировал вопрос о возможном пребывании в СИЗО. На вопрос, взял ли он с собой необходимые вещи, Ермак ответил, что их привезут позже, добавив, что для него "не так много нужно".

Отдельно бывший глава ОП высказался о моральной готовности к аресту. Он напомнил, что оставался в Киеве в первые дни полномасштабного вторжения РФ, когда многие прогнозировали скорый захват столицы.

"Как человек, который остался в Киеве 24 февраля 2022 года в Офисе президента, когда все говорили, что Киев упадет за несколько часов, потом — за трое суток или неделю, я достаточно сильный человек", — подчеркнул Ермак.

Во время общения с прессой он также заявил, что считает дело политически и информационно мотивированным. По его словам, вокруг процесса в течение нескольких месяцев продолжалось серьезное давление, а само судебное разбирательство было "показательным".

Кроме того, Андрей Ермак подчеркнул, что не намерен прекращать борьбу и продолжит отстаивать свою позицию в суде.

"Мне нечего скрывать. Я шесть лет работал честно 24/7 на свою страну, отдавая свою жизнь и здоровье. Я ни о чем не жалею и горд, что делал это", — заявил он.

Также экс-чиновник обратил внимание на то, что, по его мнению, подобная ситуация может случиться с любым гражданином Украины.

"Без всяких оснований и доказательств это может происходить. На моем месте может оказаться любой", — сказал Ермак.

Тем временем народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что после заседания суда Ермака взяли под стражу не в зале суда, а в коридоре здания ВАКС.

Публикация Ярослава Железняка в Telegram Фото: Скриншот

Напомним, что сегодня, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины отправил экс-главу Офиса президента Андрея Ермака под стражу. В качестве альтернативы мере пресечения определен залог в размере 140 миллионов гривен, тогда как сторона обвинения просила о 180 миллионах гривен залога.

Стоит заметить, что 11 мая НАБУ и САП сообщили Андрею Ермаку о подозрении по делу о легализации более 460 миллионов гривен, связанных со строительством элитного жилого комплекса под Киевом. По версии следствия, он мог быть участником организованной группы, причастной к отмыванию средств через проект частных резиденций "Династия" в районе Козина. Уже на следующий день, 12 мая, Высший антикоррупционный суд Украины начал избрание меры пресечения для бывшего главы ОП Андрея Ермака.

Сам же экс-чиновник неоднократно заявлял журналистам, что считает сообщение о подозрении необоснованным.