Єрмака взяли під варту "не в залі суду, а в коридорі": ексголова ОП оскаржуватиме рішення ВАКС

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Після оголошення рішення він заявив, що не визнає обвинувачень, назвав справу показовою та повідомив про намір оскаржувати арешт в апеляції.

У відео, яке оприлюднило видання "Новини.LIVE", Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання журналістів після засідання суду, заявив, що наразі не має коштів для внесення застави та сподівається на допомогу друзів і знайомих. За словами Єрмака, рішення суду стало для нього несподіванкою, тому заздалегідь до можливого арешту він не готувався. Водночас він зазначив, що його адвокати вже працюють над пошуком необхідної суми.

"У мене немає таких грошей. Зараз адвокат буде працювати з друзями, знайомими. Думаю, що достатньо людей, які зможуть допомогти", — сказав він журналістам.

Також експосадовець прокоментував питання щодо можливого перебування у СІЗО. На запитання, чи взяв він із собою необхідні речі, Єрмак відповів, що їх привезуть пізніше, додавши, що для нього "не так багато потрібно".

Відео дня

Окремо колишній очільник ОП висловився про моральну готовність до арешту. Він нагадав, що залишався у Києві в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, коли багато хто прогнозував швидке захоплення столиці.

"Як людина, яка залишилася в Києві 24 лютого 2022 року в Офісі президента, коли всі говорили, що Київ впаде за кілька годин, потім — за три доби чи тиждень, я достатньо сильна людина", — наголосив Єрмак.

Під час спілкування з пресою він також заявив, що вважає справу політично та інформаційно вмотивованою. За його словами, навколо процесу впродовж кількох місяців тривав серйозний тиск, а сам судовий розгляд був "показовим".

Крім того, Андрій Єрмак підкреслив, що не має наміру припиняти боротьбу та продовжить відстоювати свою позицію в суді.

"Мені нема чого приховувати. Я шість років працював чесно 24/7 на свою країну, віддаючи своє життя і здоров’я. Я ні про що не шкодую і гордий, що робив це", — заявив він.

Також експосадовець звернув увагу на те, що, на його думку, подібна ситуація може трапитися з будь-яким громадянином України.

"Без жодних підстав і доказів це може відбуватися. На моєму місці може опинитися будь-хто", — сказав Єрмак.

Тим часом народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що після засідання суду Єрмака взяли під варту не в залі суду, а в коридорі будівлі ВАКС.

Публікація Ярослава Железняка в Telegram Фото: Скриншот

Нагадаємо, що сьогодні, 14 травня, Вищий антикорупційний суд України відправив ексголову Офісу президента Андрія Єрмака під варту. Як альтернативу запобіжному заходу визначено заставу у розмірі 140 мільйонів гривень, тоді як сторона обвинувачення просила про 180 мільйонів гривень застави.

Варто зауважити, що 11 травня НАБУ і САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації понад 460 мільйонів гривень, пов’язаних із будівництвом елітного житлового комплексу під Києвом. За версією слідства, він міг бути учасником організованої групи, причетної до відмивання коштів через проєкт приватних резиденцій "Династія" в районі Козина. Вже наступного дня, 12 травня, Вищий антикорупційний суд України почав обрання запобіжного заходу для колишнього голови ОП Андрія Єрмака.

Сам же експосадовець неодноразово заявляв журналістам, що вважає повідомлення про підозру необґрунтованим.