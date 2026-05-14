Відпустили з відділку вночі: поліція "поспілкувалася" з військовим, який кинув яйце в Єрмака, — ЗМІ

У Києві поліція перевіряє обставини інциденту, що стався після засідання Вищого антикорупційного суду, коли колишній військовополонений та громадський діяч кинув яйце в бік ексочільника Офісу президента. Правоохоронці наразі вирішують, чи є підстави для адміністративного покарання.

У поліції Києва повідомили виданню "Слідство.Інфо", що остаточне процесуальне рішення щодо дій чоловіка ще не ухвалене, а матеріали події перебувають на розгляді. Йдеться про подію, яка сталася 13 травня після засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядалося питання запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу президента України Андрій Єрмак у межах справи, пов’язаної з можливими зловживаннями під час будівництва елітного житлового комплексу "Династія" під Києвом.

Після завершення засідання один із присутніх, колишній військовослужбовець і громадський діяч Віктор Лахно із позивним "Лелека", жбурнув яйце у напрямку Єрмака та вигукнув образливе слово. Після цього його оперативно затримали співробітники поліції.

Згодом Лахно оприлюднив у соцмережах відео, на якому його в кайданках доставляють до службового автомобіля.

Як уточнюють журналісти "Слідство.Інфо", з відділку поліції його відпустили вночі.

У поліції Києва в коментарі журналістам зазначили, що з чоловіком провели роз’яснювальну бесіду, а питання щодо можливого притягнення його до адміністративної відповідальності наразі ще вирішується.

Сам Віктор Лахно у соцмережі Threads заявив, що під час затримання на нього надягнули кайданки та доставили до відділку, де його утримували близько трьох годин.

"Замість складання протоколу про адміністративне правопорушення на мене вдягнули кайданки і утримували в відділку поліції близько трьох годин щоб потім взяти з мене пояснення в якому я не маю претензій до поліції", — написав він.

Водночас Андрій Єрмак під час судового засідання 14 травня зазначив, що про сам інцидент дізнався вже з відеозаписів, які з’явилися в інтернеті. Він наголосив, що безпосередньо події не бачив і згодом намагався з’ясувати всі деталі.

Нагадаємо, що колишній військовослужбовець "Азову" та ексвійськовополонений Віктор "Лелека" Лахно пояснив свій вчинок особистою неприязню до ексочільника Офісу президента, якого він назвав людиною, що "заробляла на війні". Також він заявив, що вважає колишнього посадовця причетним до піару на темі українських полонених. За словами Лахна, після інциденту його затримала поліція та доставила до відділку в кайданках, хоча він залишався на місці події та не намагався втекти.

Також Фокус писав, що 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Після оголошення рішення він заявив, що не визнає обвинувачень.