"Дали команду фас": Омелян отреагировал на подозрение ГБР в уклонении от военной службы

Подозрение в уклонении от несения обязанностей военной службы из-за обмана, которое Государственное бюро расследований сообщило бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну — это политически мотивированное дело.

Такое мнение высказал сам Омелян в своем Facebook, реагируя на полученное подозрение.

Он уточнил, что добровольно вступил в ряды ВСУ 24 февраля 2022 года. С того времени, по словам Омеляна, он не раз был на боевых "на передке", а также ездил по всей Украине и доставлял в подразделения, в которых служил, автомобили, квадроциклы, броню и дроны.

"В начале 2023, когда я имел неосторожность выиграть во всех инстанциях заказанное Банковой дело против меня относительно "преступного умысла снизить портовые тарифы и сборы на 20%", моя радость и поддержка соцсетей стала поводом очередного приступа на Банковой у установленной организованной преступной группы, которая снова дала команду фас, что радостно подхватила ГБР", — написал Омелян.

Экс-министр также вспомнил, как 24 августа 2024 года на позиции, где располагался его батальон прилетели две российские управляемые авиабомбы

"Интересно, что несколько дней перед ударом на мой мобильный постоянно поступали звонки с киевского номера. Абонент не отвечал, пеленговали мое местонахождение. Когда я пришел в себя после взрыва, с 15 осколками по телу и перебитой ногой, первое, что подумал: кто-то очень любит нумерологию и не любит меня. Весной 2025 года я уволился из рядов ВСУ в связи с полученными травмами", — подчеркнул Омелян.

Он также добавил, что сейчас находится в Великобритании, где посетил "важное мероприятие".

Напомним, 14 мая экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну сообщили о подозрении в уклонении от службы.

