"Дали команду фас": Омелян відреагував на підозру ДБР в ухиленні від військової служби

Підозра в ухиленні від несення обов'язків військової служби через обман, яку Державне бюро розслідувань повідомило колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну — це політично вмотивована справа.

Таку думку висловив сам Омелян у своєму Facebook, реагуючи на отриману пдозру.

Він уточнив, що добровільно вступив до лав ЗСУ 24 лютого 2022 року. З того часу, за словами Омеляна, він не раз був на бойових "на передку", а також їздив по всій Україні та доставляв у підрозділи, в яких служив, автомобілі, квадроцикли, броню та дрони.

"На початку 2023, коли я мав необережність виграти в усіх інстанціях замовлену Банковою справу проти мене щодо "злочинного умислу знизити портові тарифи і збори на 20%", моя радість і підтримка соцмереж стала приводом чергового приступу на Банковій у встановленої організованої злочинної групи, яка знову дала команду фас, що радісно підхопила ДБР", — написав Омелян.

Ексміністр також пригадав, як 24 серпня 2024 року на позиції, де розташовувався його батальйон прилетіли дві російські керовані авіабомби

"Цікаво, що декілька днів перед ударом на мій мобільний постійно надходили дзвінки з київського номера. Абонент не відповідав, пеленгували моє місцеперебування. Коли я отямився після вибуху, з 15 осколками по тілу і перебитою ногою, перше, що подумав: хтось дуже любить нумерологію і не любить мене. Весною 2025 року я звільнився з лав ЗСУ у звʼязку з отриманими травмами", — підкреслив Омелян.

Він також додав, що наразі перебуває у Великій Британії, де відвідав "важливий захід".

Нагадаємо, 14 травня ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомили про підозру в ухиленні від служби.

