Кофе и бумага в принтере: Железняк объяснил, чем должен заниматься глава ОП

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что полномочия руководителя Офиса президента не должны предусматривать управление политическими процессами. По его словам, на этой должности и бывший глава ОП Андрей Ермак, и нынешний глава ОП Кирилл Буданов должны заниматься хозяйственными вопросами.

Народный депутат от фракции "Голос", глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти Ярослав Железняк прокомментировал полномочия главы Офиса президента в интервью для "LIGA.net".

Железняк выразил мнение, что функции главы Офиса президента должны быть совсем другими, чем те, которые часто приписывают этой должности в политическом контексте. Он отметил, что руководитель ОП должен отвечать не за государственное управление или политические решения, а за организационные и бытовые вопросы работы учреждения.

"В полномочиях главы Офиса Президента — там совсем другой набор. Закупать кофе в Офис Президента, отвечать за то, чтобы тротуары возле Офиса Президента были почищены, ожидать, чтобы вся канцелярия была на месте, чтобы в принтере была бумажка в том здании, которое называется Офисом Президента", — заявил Ярослав Железняк.

По словам народного депутата, именно такими делами должен был бы заниматься бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Так же, как считает Железняк, подобный перечень обязанностей должен касаться и Кирилла Буданова на посту главы ОП.

