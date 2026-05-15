Кава та папір у принтері: Железняк пояснив, чим має займатися голова ОП

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що повноваження керівника Офісу президента не мають передбачати управління політичними процесами. За його словами, на цій посаді і колишній очільник ОП Андрій Єрмак, і теперішній голова ОП Кирило Буданов повинні займатися господарськими питаннями.

Народний депутат від фракції "Голос", голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади Ярослав Железняк прокоментував повноваження голови Офісу президента в інтерв'ю для "LIGA.net".

Железняк висловив думку, що функції голови Офісу президента мають бути зовсім іншими, ніж ті, які часто приписують цій посаді в політичному контексті. Він наголосив, що керівник ОП повинен відповідати не за державне управління чи політичні рішення, а за організаційні та побутові питання роботи установи.

"В повноваженнях голови Офісу Президента — там зовсім інший набір. Закуповувати каву в Офіс Президента, відповідати за те, щоб тротуари біля Офісу Президента були почищені, очікувати, щоб вся канцелярія була на місці, щоб у принтері був папірець у тій будівлі, яка називається Офісом Президента", — заявив Ярослав Железняк.

За словами народного депутата, саме такими справами мав би займатися колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Так само, як вважає Железняк, подібний перелік обов’язків має стосуватися і Кирила Буданова на посаді голови ОП.

