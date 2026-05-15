Украинский журналист Денис Казанский неожиданно для себя оказался в списке "иноагентов" РФ
Минюст РФ 15 мая обновил список "иноагентов". В него попали несколько россиян, три организации и украинский журналист из Донецка.
Российские СМИ сообщили, что список так называемых "иностранных агентов", или "иноагентов" обновился. В РФ - это юридический статус, присваиваемый физическим лицам, организациям, общественным объединениям или СМИ, которые, по оценке Министерства юстиции РФ, получают поддержку из-за рубежа или находятся под "иностранным влиянием".
В реестр были добавлены:
- исследователь-социолог Сергей Ерофеев;
- журналистка Елена Фанайлова;
- журналист Георгий Биргер;
- украинский блогер и журналист Денис Казанский;
- ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы";
- информационно-аналитический центр "Башня";
- коворкинг-пространство Reforum Space Vilnius.
Денис Казанский уже отреагировал с юмором, отметив, что ему стали приходить ироничные поздравления в личку.
"Каким образом я могут быть иноагентом, если я не гражданин РФ и никогда им не был - хз.
Я по определению иностранец, дегенераты", — написал журналист.
Денис Казанский — что известно
Журналист и блогер родился в Донецке, там учился и работал в местном СМИ "ОстроВ", написал книгу "Черная лихорадка" (2015) про незаконную добычу угля на Донбассе.
После начала войны в 2014 году переехал в Киев, где в настоящее время работает на "24 канале" и ведет блог. В соавторстве написал книгу "Как Украина теряла Донбасс" (2020).
Напомним, ранее в список "иноагентов" в РФ попала правнучка генсека СССР Никиты Хрущева.
Также к иноагентам неожиданно причислили Сергея Маркова, бывшего депутата Госдумы РФ и активного сторонника политики Кремля. В 2012 году он был доверенным лицом Путина. Марков заявил, что это "ошибка" и "клевета".