Украинский журналист Денис Казанский неожиданно для себя оказался в списке "иноагентов" РФ

Минюст РФ 15 мая обновил список "иноагентов". В него попали несколько россиян, три организации и украинский журналист из Донецка.

Российские СМИ сообщили, что список так называемых "иностранных агентов", или "иноагентов" обновился. В РФ - это юридический статус, присваиваемый физическим лицам, организациям, общественным объединениям или СМИ, которые, по оценке Министерства юстиции РФ, получают поддержку из-за рубежа или находятся под "иностранным влиянием".

В реестр были добавлены:

исследователь-социолог Сергей Ерофеев;

журналистка Елена Фанайлова;

журналист Георгий Биргер;

украинский блогер и журналист Денис Казанский;

ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы";

информационно-аналитический центр "Башня";

коворкинг-пространство Reforum Space Vilnius.

Денис Казанский уже отреагировал с юмором, отметив, что ему стали приходить ироничные поздравления в личку.

Денис Казанский уточнил, что никогда не был гражданином РФ Фото: Telegram Дениса Казанського

"Каким образом я могут быть иноагентом, если я не гражданин РФ и никогда им не был - хз.

Я по определению иностранец, дегенераты", — написал журналист.

Денис Казанский — что известно

Журналист и блогер родился в Донецке, там учился и работал в местном СМИ "ОстроВ", написал книгу "Черная лихорадка" (2015) про незаконную добычу угля на Донбассе.

Денис Казанский всегда был гражданином Украины

После начала войны в 2014 году переехал в Киев, где в настоящее время работает на "24 канале" и ведет блог. В соавторстве написал книгу "Как Украина теряла Донбасс" (2020).

Напомним, ранее в список "иноагентов" в РФ попала правнучка генсека СССР Никиты Хрущева.

Также к иноагентам неожиданно причислили Сергея Маркова, бывшего депутата Госдумы РФ и активного сторонника политики Кремля. В 2012 году он был доверенным лицом Путина. Марков заявил, что это "ошибка" и "клевета".