Український журналіст Денис Казанський несподівано для себе опинився у списку "іноагентів" РФ

Мін'юст РФ 15 травня оновив список "іноагентів". До нього потрапили кілька росіян, три організації та український журналіст із Донецька.

Російські ЗМІ повідомили, що список так званих "іноземних агентів", або "іноагентів" оновився. У РФ — це юридичний статус, який присвоюють фізичним особам, організаціям, громадським об'єднанням або ЗМІ, які, за оцінкою Міністерства юстиції РФ, отримують підтримку з-за кордону або перебувають під "іноземним впливом".

До реєстру було додано:

дослідник-соціолог Сергій Єрофєєв;

журналістка Олена Фанайлова;

журналіст Георгій Біргер;

український блогер і журналіст Денис Казанський;

асоціація з охорони навколишнього середовища "Охорона природи";

інформаційно-аналітичний центр "Вежа";

коворкінг-простір Reforum Space Vilnius.

Денис Казанський уже відреагував із гумором, зазначивши, що йому почали надходити іронічні привітання в личку.

Денис Казанський уточнив, що ніколи не був громадянином РФ Фото: Telegram Дениса Казанського

"Яким чином я можу бути іноагентом, якщо я не громадянин РФ і ніколи ним не був — хз.

Я за визначенням іноземець, дегенерати", — написав журналіст.

Денис Казанський — що відомо

Журналіст і блогер народився в Донецьку, там навчався і працював у місцевому ЗМІ "ОстроВ", написав книжку "Чорна лихоманка" (2015) про незаконний видобуток вугілля на Донбасі.

Денис Казанський завжди був громадянином України

Після початку війни 2014 року переїхав до Києва, де нині працює на "24 каналі" і веде блог. У співавторстві написав книгу "Як Україна втрачала Донбас" (2020).

Нагадаємо, раніше до списку "іноагентів" у РФ потрапила правнучка генсека СРСР Микити Хрущова.

Також до іноагентів несподівано зарахували Сергія Маркова, колишнього депутата Держдуми РФ і активного прихильника політики Кремля. У 2012 році він був довіреною особою Путіна. Марков заявив, що це "помилка" і "наклеп".