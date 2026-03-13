Виступала проти Путіна і війни в Україні: до списку іноагентів РФ потрапила правнучка Микити Хрущова

Ніна Хрущова з 1980-х живе у США, де навчалася в Прінстонському університеті. Вона критикувала Путіна і заявляла, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну закінчиться "катастрофою".

Мін'юст Росії поповнив свій реєстр іноземних агентів п'ятьма новими іменами, серед яких економіст Катерина Журавська, активіст Олексій Нестеренко, журналіст Сергій Резнік, публіцист Вадим Штепа і правнучка Микити Хрущова Ніна Хрущова, повідомляє "Вот Так".

Підставою стало поширення ними недостовірної інформації про російську владу, участь у створенні та поширенні контенту іноземних агентів, а також критична позиція щодо війни в Україні.

Конкретно Ніні Хрущовій інкримінують поширення недостовірної інформації про ухвалювані органами влади РФ рішення і політику, яку вони проводять. Також вона, як стверджується, виступала проти війни в Україні та брала участь у створенні для необмеженого кола осіб повідомлень і матеріалів іноземних агентів.

Журналісти звернулися до Ніни Хрущової за коментарями, але вона була лаконічна.

"Нових коментарів це не потребує. Усі попередні "іноагенти" вже все відкоментували", — сказала Хрущова. Найчастіше визнані в Росії "іноагентами" особи називають цю практику Мін'юсту РФ формою політичної цензури.

Ніна Хрущова — що відомо

Правнучка першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова з трагічною долею. Її дід Леонід — син Микити Хрущова та його першої дружини Єфросинії Писарєвої, яка померла від тифу. Леонід — був льотчиком, загинув у повітряному бою 1943 року. Її бабуся — Любов Сизих, після смерті чоловіка була відправлена в табір на п'ять років за звинуваченням у шпигунстві, коли матері Ніни, Юлії, було всього три роки. Микита Хрущов удочерив свою власну онуку, не захистивши її матір від звинувачень і ув'язнення. Юлія загинула 2017 року, батько Ніни — письменник Лев Петров, помер 1970-го, її сестра Ксенія — 2016-го.

Ніна Хрущова (праворуч) з матір'ю, сестрою і прадідусем Фото: Соцсети

Сама Ніна Хрущова поїхала до США вчитися, куди свого часу поїхав її родич Сергій Хрущов, брат її діда. У 1998 році здобула ступінь Ph.D. з порівняльного літературознавства в Прінстонському університеті. Нині — професорка Нової школи в Нью-Йорку, де вона читає курси з міжнародних ЗМІ, культури та капіталізму, кіно та імперії, а також сучасної політики та історії Росії.

Вона неодноразово критично висловлювалася з приводу політики сучасної Росії та міфів, які популяризує Кремль.

Ніна Хрущова про Крим

"Я можу відповісти, що Микита Хрущов ніколи не передавав Крим радянській Україні. Давайте згадаємо, що це був 1954-й рік. Хрущов був керівником Комуністичної партії Радянського Союзу, але не керівником уряду СРСР. Якщо дивитися на документи того часу, жодних підписів Хрущова під ними немає. Тоді було колективне керівництво. Після смерті Сталіна воно з 1953 року так і називалося "колективне керівництво". І воно вирішувало всі важливі питання", — говорила вона в інтерв'ю, коментуючи популярний російський міф про те, що "Хрущов віддав Крим Україні".

За словами Ніни Хрущової, міф з'явився, бо завжди зручно або когось звинувачувати, або казати, що це була одноосібна влада: "Хрущов не був одноосібним правителем до 1958 року, тому в 1954-му році він Крим не передавав — передавало радянське керівництво. Це було технократичне, адміністративне рішення, а потім уже звалили на Хрущова, оскільки він любив Україну. А радянська влада ніколи не любила Хрущова після його відставки... Але жодні документи не підтверджують, що Хрущов передавав Крим Україні. Він цього не робив. Ті, хто підписав це рішення — Клим Ворошилов і Георгій Маленков — усі герої сьогоднішньої Росії... Але це зручно пропагандистськи. Мовляв, поганий Хрущов, який розвінчав культ особи Сталіна, наші землі розбазарював, а наш великий Путін, як Петро Великий чи Катерина Велика, як усі інші "великі", як Сталін, ці землі об'єднує. Але це ніщо більше, ніж пропаганда".

Ніна Хрущова про війну в Україні

Ніна Хрущова говорила, що війна в Україні схожа на війну в Афганістані: "Доведеться з ганьбою вийти або з ганьбою визнати — а можливо, не визнати, але бути змушеними визнати — помилки. З моєї точки зору, те, що почалося 24 лютого, було одним із найстрашніших і найжахливіших рішень, які Кремль міг ухвалити. Для майбутнього Росії все закінчиться погано. Я думаю, що Україна вистоїть, витримає і буде кращою, ніж вона коли-небудь була. Хрущов був би щасливий, коли б її потім побачив квітучою".

Ніна Хрущова про Путіна

Вона зазначала 2022 року, що популярність Володимира Путіна може "впасти в будь-який момент": "Давайте згадаємо, раз ми говорили про Хрущова. Коли його зняли, це теж сталося досить несподівано. Він, щоправда, знав про те, що його зніматимуть, і проти цього не боровся. Але, загалом, для всього апарату і для всієї країни це сталося несподівано. Так і з Путіним: статися може все і в будь-який момент".

На думку правнучки Хрущова, поки що популярність у Путіна є, але це доти, доки не почнуть зникати продукти і не запрацюють санкції: "Ви дуже добре пам'ятаєте Радянський Союз, знаєте, як це було. Коли виникає дефіцит, одразу починає зростати невдоволення. Ось коли цей момент настане, коли люди знову захочуть поїхати в Італію і не зможуть, тобто через два, три, чотири роки, тоді, напевно, почнеться знову кипіння котла".

Нагадаємо, 16 вересня 2022 року Міністерство юстиції Російської Федерації внесло Максима Галкіна до списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземного агента". У Мін'юсті заявили, що артист нібито веде політичну діяльність і отримує підтримку від іноземного джерела — України.

Також стався казус, коли до списку іноагентів потрапив відданий фанат Кремля і колишній депутат Держдуми РФ Сергій Марков, який у 2012 році був довіреною особою Путіна.