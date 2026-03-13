Выступала против Путина и войны в Украине: в список иноагентов РФ попала правнучка Никиты Хрущева

Нина Хрущева с 1980-х живет в США, где училась в Принстонском университете. Она критиковала Путина и заявляла, что полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину закончится "катастрофой".

Минюст России пополнил свой реестр иностранных агентов пятью новыми именами, среди которых экономист Екатерина Журавская, активист Алексей Нестеренко, журналист Сергей Резник, публицист Вадим Штепа и правнучка Никиты Хрущева Нина Хрущева, сообщает "Вот Так".

Основанием послужило распространение ими недостоверной информации о российских властях, участие в создании и распространении контента иностранных агентов, а также критическая позиция по войне в Украине.

Конкретно Нине Хрущевой вменяется распространение недостоверной информации о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также она, как утверждается, выступала против войны в Украине и принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Журналисты обратились к Нине Хрущевой за комментариями, но она была лаконична.

"В новых комментариях это не нуждается. Все предыдущие "иноагенты" уже все откомментировали", — сказала Хрущева. Зачастую признанные в России "иноагентами" лица называют эту практику Минюста РФ формой политической цензуры.

Нина Хрущева — что известно

Правнучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с трагической судьбой. Ее дед Леонид – сын Никиты Хрущева и его первой жены Ефросиньи Писаревой, которая умерла от тифа. Леонид – был летчиком, погиб в воздушном бою в 1943 году. Ее бабушка – Любовь Сизых, после смерти мужа была отправлена в лагерь на пять лет по обвинению в шпионаже, когда матери Нины, Юлии, было всего три года. Никита Хрущев удочерил свою собственную внучку, не защитив ее мать от обвинений и заключения. Юлия погибла в 2017 году, отец Нины – писатель Лев Петров, умер в 1970, ее сестра Ксения – в 2016-м.

Нина Хрущева (справа) с матерью, сестрой и прадедушкой Фото: Соцсети

Сама Нина Хрущева уехала в США учиться, куда в свое время уехал ее родственник Сергей Хрущев, брат ее деда. В 1998 году получила степень Ph.D. по сравнительному литературоведению в Принстонском университете. В настоящее время — профессор Новой школы в Нью-Йорке, где она читает курсы по международным СМИ, культуре и капитализму, кино и империи, а также современной политике и истории России.

Она неоднократно критически высказывала по поводу политики современной России и мифов, которые популяризирует Кремль.

Нина Хрущева про Крым

"Я могу ответить, что Никита Хрущев никогда не передавал Крым советской Украине. Давайте вспомним, что это был 1954-й год. Хрущев был руководителем Коммунистической партии Советского Союза, но не руководителем правительства СССР. Если смотреть на документы того времени, никаких подписей Хрущева под ними нет. Тогда было коллективное руководство. После смерти Сталина оно с 1953 года так и называлось "коллективное руководство". И оно решало все важные вопросы", - говорила она в интервью, комментируя популярный российский миф о том, что "Хрущев отдал Крым Украине".

По словам Нины Хрущевой, миф появился, потому что всегда удобно или кого-то обвинять, или говорить, что это было единоличная власть: "Хрущев не был единоличным правителем до 1958 года, поэтому в 1954-м году он Крым не передавал - передавало советское руководство. Это было технократическое, административное решение, а потом уже свалили на Хрущева, поскольку он любил Украину. А советская власть никогда не любила Хрущева после его отставки… Но никакие документы не подтверждают, что Хрущев передавал Крым Украине. Он этого не делал. Те, кто подписал это решение - Клим Ворошилов и Георгий Маленков - все герои сегодняшней России… Но это удобно пропагандистски. Дескать плохой Хрущев, который развенчал культ личности Сталина, наши земли разбазаривал, а наш великий Путин, как Петр Великий или Екатерина Великая, как все другие "великие", как Сталин, эти земли объединяет. Но это ничто более, чем пропаганда".

Нина Хрущева про войну в Украине

Нина Хрущева говорила, что война в Украине схожа с войной в Афганистане: "Придется с позором выйти или с позором признать - а может быть, не признать, но быть заставленными признать - ошибки. С моей точки зрения, начавшееся 24 февраля было одним из самых страшных и ужасных решений, которые Кремль мог принять. Для будущего России все закончится плохо. Я думаю, что Украина выстоит, выдержит и будет лучше, чем она когда-либо была. Хрущев был бы счастлив, когда бы ее потом увидел цветущей".

Нина Хрущева про Путина

Она отмечала в 2022 году, что популярность Владимира Путина может "рухнуть в любой момент": "Давайте вспомним, раз мы говорили про Хрущева. Когда его сняли, это тоже произошло довольно неожиданно. Он, правда, знал о том, что его будут снимать, и против этого не боролся. Но, в общем, для всего аппарата и для всей страны это произошло неожиданно. Так и с Путиным: произойти может все и в любой момент".

По мнению правнучки Хрущева, пока популярность у Путина есть, но это до тех пор, пока не начнут исчезать продукты и не заработают санкции: "Вы очень хорошо помните Советский Союз, знаете, как это было. Когда возникает дефицит, сразу начинает расти недовольство. Вот когда этот момент наступит, когда люди опять захотят поехать в Италию и не смогут, то есть через два, три, четыре года, тогда, наверное, начнется опять кипение котла".

Напомним, 16 сентября 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента". В Минюсте заявили, что артист якобы ведет политическую деятельность и получает поддержку от иностранного источника — Украины.

Также произошел казус, когда в список иноагентов попал преданный фанат Кремля и бывший депутат Госдумы РФ Сергей Марков, который в 2012 году был доверенным лицом Путина.