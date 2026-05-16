В Одессе начался пляжный сезон: люди массово заполнили пляжи и бассейны, — соцсети (видео)

В Одессе высокая температура воздуха поспособствовала началу пляжного сезона раньше его официального открытия. Сейчас в городе фиксируется теплая погода в течение последних нескольких дней.

Сейчас вблизи популярных пляжей и бассейнов замечено большое количество отдыхающих. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

"На море и у моря сегодня аншлаг! А сезон по факту даже не начался", — говорится в сообщении.

Другой местный паблик пишет, что в районе Аркадии наблюдается огромное количество людей. В соцсетях также сообщают, что предприниматели начали продажу холодных напитков по завышенным ценам.

По данным Укргидрометеоцентра, в Одессе температура держится между 15 и 17 градусами тепла. По прогнозам синоптиков, солнечная погода подержится несколько дней, после чего прогнозируется продолжительные дожди.

