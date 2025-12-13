Единственный в мире: какой пляжный курорт уже в четвертый раз стал лучшим на планете (фото)

Алгарве, солнечный южный регион Португалии, известный как "Калифорния Европы", получил титул лучшего пляжного направления мира в 2025 году по версии World Travel Awards. Регион обошел Маврикий, Мальдивы и острова Теркс и Кайкос, став единственным в мире, который получал это звание четыре раза.

О победе объявили 6 декабря 2025 года на церемонии в Бахрейне. Алгарве опередил 18 других номинантов, среди которых — Таиланд, Канкун, Сейшелы, Филиппины и Занзибар, пишет Daily Mail.

Алгарве славится более 150 пляжами, среди самых популярных — длинный краснорукий Praia da Falésia и живописная Praia da Marinha.

Президент Туристического бюро Алгарве Андре Гомеш отметил, что регион гордится этой наградой.

"Стать единственным пляжным направлением, получившим награду уже четыре раза, — это особый момент. Это подтверждает, что Алгарве находится на мировой передовой среди пляжных курортов", — сказал он.

Регион Алгарве в Португалии Фото: Unsplash

Популярность Португалии растет не только среди туристов: страна вошла в топ-5 лучших мест для пенсии в 2026 году, а также заняла третье место в рейтинге лучших стран для покупки дома отдыха.

