Єдиний у світі: який пляжний курорт вже вчетверте став найкращим на планеті (фото)

Алгарве, сонячний південний регіон Португалії, відомий як "Каліфорнія Європи", здобув титул найкращого пляжного напрямку світу у 2025 році за версією World Travel Awards. Регіон обійшов Маврикій, Мальдіви та острови Теркс і Кайкос, ставши єдиним у світі, що отримував це звання чотири рази.

Про перемогу оголосили 6 грудня 2025 року на церемонії в Бахрейні. Алгарве випередив 18 інших номінантів, серед яких — Таїланд, Канкун, Сейшели, Філіппіни та Занзібар, пише Daily Mail.

Алгарве славиться понад 150 пляжами, серед найпопулярніших — довгий червонокручий Praia da Falésia та мальовнича Praia da Marinha.

Президент Туристичного бюро Алгарве Андре Гомеш зазначив, що регіон пишається цією відзнакою.

"Стати єдиним пляжним напрямком, який отримав нагороду вже чотири рази, — це особливий момент. Це підтверджує, що Алгарве перебуває на світовій передовій серед пляжних курортів", — сказав він.

Регіон Алгарве в Португалії Фото: Unsplash

Популярність Португалії зростає не лише серед туристів: країна увійшла до топ-5 найкращих місць для пенсії у 2026 році, а також посіла третє місце у рейтингу найкращих країн для купівлі будинку відпочинку.

