Несподівана країна названа найкращим місцем для туризму в 2026 році

Бразилія, найбільша країна Латинської Америки, здобула почесне звання "Напрямок року 2026". Це визнання підкреслює її неймовірне розмаїття: від всесвітньо відомих пляжів до гамірних карнавалів і вишуканої місцевої кухні.

Попри вартість перельоту, експерти видання авторитетного видання Travel + Leisure вважають, що поїздка до Бразилії варта кожної витраченої копійки. Ця країна, що межує з Колумбією, Венесуелою та Перу, є справжнім гігантом Латинської Америки, пропонуючи нескінченну кількість вражень — від відпочинку на узбережжі до глибокого занурення в культуру Амазонії.

Головний редактор видання Жакі Гіффорд зазначила, що вибір припав на Бразилію, оскільки це напрямок, який "відображає розмах і видовищність, чи то на футбольному матчі, чи на карнавальному балу".

Пляжі Бразилії Фото: Pixels

За її словами, лише за одну відпустку туристи можуть поєднати відпочинок на чистих пісках Ітакаре, вуличні прогулки в Ріо, гастрономічні відкриття в Белені та дослідження басейну Амазонки.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Британська туристка Гейлі Даффі поділилася своїм шоком від цін на харчування в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх не інакше як "жартом".

Власниця туристичної агенції Atlantis Travel виступила з попередженням для мандрівників, розкривши нову схему обману, що набуває поширення на популярних турецьких курортах.

Українка Анна Коваль відвідала Варанасі — одне з найзагадковіших індійських міст, яке є священним центром індуїзму. Мандрівниця розповіла про свою поїздку до місця, де поховальні процесії тривають майже цілодобово.