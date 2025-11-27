Неожиданная страна названа лучшим местом для туризма в 2026 году

Бразилия, крупнейшая страна Латинской Америки, получила почетное звание "Направление года 2026". Это признание подчеркивает ее невероятное разнообразие: от всемирно известных пляжей до шумных карнавалов и изысканной местной кухни.

Несмотря на стоимость перелета, эксперты авторитетного издания Travel + Leisure считают, что поездка в Бразилию стоит каждой потраченной копейки. Эта страна, граничащая с Колумбией, Венесуэлой и Перу, является настоящим гигантом Латинской Америки, предлагая бесконечное количество впечатлений — от отдыха на побережье до глубокого погружения в культуру Амазонии.

Главный редактор издания Жаки Гиффорд отметила, что выбор пал на Бразилию, поскольку это направление, которое "отражает размах и зрелищность, будь то на футбольном матче или на карнавальном балу".

Пляжи Бразилии Фото: Pixels

По ее словам, всего за один отпуск туристы могут совместить отдых на чистых песках Итакаре, уличные прогулки в Рио, гастрономические открытия в Белени и исследования бассейна Амазонки.

