5 найдешевших і найгарніших напрямків у Європі для поїздки взимку

Якщо вас уже охоплює тривога від думок про слизькі дороги, багатогодинні затори в снігову бурю та загальний зимовий марафон, можливо, вам просто потрібна зміна обстановки. Дехто полетить у січні до Канкуна, але якщо вам не до душі all-inclusive й переповнені пляжі, затишна "зимова казка" в Європі може стати ідеальним рішенням.

Зимовим місяцям у передмісті часто бракує настрою, але варто додати трохи ліхтарів уздовж брукованих вуличок, готичні дахи, покриті пухким снігом, та дзвони середньовічних соборів — і ви миттєво відчуєте святкову атмосферу. Європа — найкраще місце, щоб зануритися у такі пейзажі, і при цьому зовсім не обов’язково витрачати статок на швейцарські курорти чи вихідні в Лондоні, пише Travel off Path.

Ось п’ять найкрасивіших і найдоступніших зимових напрямків у Європі, які варто обрати для бюджетної подорожі.

Гданськ, Польща

Гданськ — портове місто на півночі Польщі й справжнє диво післявоєнної відбудови. Колись зруйнований Другою світовою, сьогодні він перетворився на яскравий центр на річці Мотлава з чарівним Старим містом.

Головна пішохідна вулиця Ulica Długa вражає кольоровими кам’яницями з декоративними фронтонами, а на набережній розташований найкраще збережений у Європі середньовічний кран. Бюджетні заклади традиційної кухні, відомі як "бар mleczny", дозволяють поїсти смачно і недорого.

Для найкращої панорами варто піднятися на вежу червоноцегляного костелу Св. Марії. Любителям історії варто відвідати Вестерплатте — місце, де почалася Друга світова війна, з руїнами казарм і меморіалом на пагорбі.

Рига, Латвія

Столиця Латвії та європейська столиця архітектури модерну. Рига вражає безліччю орнаментованих фасадів та величних будівель, які легко заповнять пам’ять вашого телефона.

Старе місто виглядає, немов декорації до казки: вузькі вулички, кольорові будинки та традиційні таверни. А якщо приїхати в грудні, можна побачити одне з найстаріших святкувань Різдва у світі. За переказами, перша новорічна ялинка була встановлена тут, біля Будинку Чорноголових, ще у 1510 році.

Салоніки, Греція

Для тих, хто хоче м’якішу зиму та атмосферу стародавнього міста, Салоніки стануть чудовим вибором. Друге за величиною місто Греції стоїть над лазуровим Егейським морем і має тисячолітню історію.

Попри прохолоду, взимку тут небагато дощів — лише 4–5 днів на місяць. Якщо вдягнутися тепліше, можна насолодитися сувлакі з домашнім вином у прибережній таверні. Серед обов’язкових локацій — Біла вежа XV століття, римська Ротонда з мозаїками та район Ано Полі з панорамою на все місто.

Понтеведра, Іспанія

Невелике місто на північному заході Іспанії, Понтеведра лежить на шляху паломництва Каміно де Сантьяго. Хоча багато хто зупиняється тут лише на ніч, це місто вартує більшого.

Старе місто з аркадами, готичними пам’ятками та сімейними барами з недорогими тапас робить Понтеведру справжнім відкриттям. Це один із наймальовничіших і найдоступніших куточків Іспанії, який останніми роками приваблює все більше іноземних гостей.

Софія, Болгарія

Ще одна недооцінена столиця — Софія, культурний центр Болгарії та один з головних осередків православної спадщини.

Місто пережило вплив багатьох цивілізацій, тому тут можна побачити все: від римських церков і мозаїк до османських мечетей та величного собору Олександра Невського. Це справжній музей під відкритим небом.

