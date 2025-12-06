5 самых дешевых и красивых направлений в Европе для поездки зимой

Если вас уже охватывает тревога от мыслей о скользких дорогах, многочасовых пробках в снежную бурю и общем зимнем марафоне, возможно, вам просто нужна смена обстановки. Некоторые полетят в январе в Канкун, но если вам не по душе all-inclusive и переполненные пляжи, уютная "зимняя сказка" в Европе может стать идеальным решением.

Зимним месяцам в пригороде часто не хватает настроения, но стоит добавить немного фонарей вдоль мощеных улочек, готические крыши, покрытые рыхлым снегом, и колокола средневековых соборов — и вы мгновенно почувствуете праздничную атмосферу. Европа — лучшее место, чтобы окунуться в такие пейзажи, и при этом совсем не обязательно тратить состояние на швейцарские курорты или выходные в Лондоне, пишет Travel off Path.

Вот пять самых красивых и доступных зимних направлений в Европе, которые стоит выбрать для бюджетного путешествия.

Гданьск, Польша

Гданьск — портовый город на севере Польши и настоящее чудо послевоенного восстановления. Когда-то разрушенный Второй мировой, сегодня он превратился в яркий центр на реке Мотлава с очаровательным Старым городом.

Главная пешеходная улица Ulica Długa поражает цветными каменными домами с декоративными фронтонами, а на набережной расположен лучше всего сохранившийся в Европе средневековый кран. Бюджетные заведения традиционной кухни, известные как "бар mleczny", позволяют поесть вкусно и недорого.

Для лучшей панорамы стоит подняться на башню краснокирпичного костела Св. Марии. Любителям истории стоит посетить Вестерплатте — место, где началась Вторая мировая война, с руинами казарм и мемориалом на холме.

Рига, Латвия

Столица Латвии и европейская столица архитектуры модерна. Рига поражает множеством орнаментированных фасадов и величественных зданий, которые легко заполнят память вашего телефона.

Старый город выглядит, словно декорации к сказке: узкие улочки, цветные дома и традиционные таверны. А если приехать в декабре, можно увидеть одно из старейших празднований Рождества в мире. По преданию, первая новогодняя елка была установлена здесь, возле Дома Черноголовых, еще в 1510 году.

Салоники, Греция

Для тех, кто хочет более мягкую зиму и атмосферу древнего города, Салоники станут отличным выбором. Второй по величине город Греции стоит над лазурным Эгейским морем и имеет тысячелетнюю историю.

Несмотря на прохладу, зимой здесь немного дождей — всего 4-5 дней в месяц. Если одеться теплее, можно насладиться сувлаки с домашним вином в прибрежной таверне. Среди обязательных локаций — Белая башня XV века, римская Ротонда с мозаиками и район Ано Поли с панорамой на весь город.

Понтеведра, Испания

Небольшой город на северо-западе Испании, Понтеведра лежит на пути паломничества Камино де Сантьяго. Хотя многие останавливаются здесь только на ночь, этот город стоит большего.

Старый город с аркадами, готическими памятниками и семейными барами с недорогими тапас делает Понтеведру настоящим открытием. Это один из самых живописных и доступных уголков Испании, который в последние годы привлекает всё больше иностранных гостей.

София, Болгария

Еще одна недооцененная столица — София, культурный центр Болгарии и один из главных центров православного наследия.

Город пережил влияние многих цивилизаций, поэтому здесь можно увидеть все: от римских церквей и мозаик до османских мечетей и величественного собора Александра Невского. Это настоящий музей под открытым небом.

