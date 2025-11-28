Сколько стоит посетить самую красивую рождественскую ярмарку в двух шагах от Украины (фото)
Украинки посетили рождественские ярмарки в Вене. Они поделились, как прошло праздничное мини-путешествие, которое обошлось в более 30 тысяч гривен на четырех человек.
Девушки показали в Instagram, что стоит увидеть в предновогодней Вене и что там делать. Больше всего им понравилась ярмарка возле ратуши.
Рождественские ярмарки в Вене: как добраться
"Сколько стоит поехать на рождественскую ярмарку в Вену? Мы поехали компанией из четырех девушек на авто из Ужгорода на два дня. Ехали через Чопскую границу. Прошли, кстати, довольно быстро", — рассказала автор видео.
На бензин ушло около 5 тысяч гривен. Плюс, страховка — тысяча грн, венгерская виньетка — 850 грн и австрийская — 686 грн.
"Апартаменты мы забронировали очень классные и большие. За двое суток стоимость составила 18500. Примерно 4600 грн на человека. И локация была просто фантастическая. Ехали в Вену именно за праздничной атмосферой. Локаций рождественских ярмарок здесь очень много. Открываются они уже с середины ноября. И это настоящая сказка", — добавила автор видео.
Цены в Вене
Больше всего девушкам понравилась ярмарка возле ратуши.
"В этот период сюда точно стоит приехать. Я уже давно не испытывала таких эмоций, как в этот раз. Иллюминация, музыка, запах глинвейна. Атмосфера просто нереальная", — призналась автор ролика.
Перекусить и выпить глинтвейн стоит около 15 евро.
"Мы в основном гуляли по ярмаркам. Это была главная цель поездки", — сказала украинка.
В частности, девушки советуют точно попробовать венский шницель.
Более того, парковка в столице Австрии обошлась им в 72 евро за двое суток.
Самые популярные рождественские ярмарки Вены
- 1. Christkindlmarkt на Rathausplatz — самая большая и самая сказочная ярмарка.
- 2. Ярмарка возле Stephansdom — рождественская атмосфера прямо в центре города.
- 3. Maria-Theresien-Platz — ярмарка между двумя музеями.
- 4. Belvedere Christmas Village — романтика возле дворца и идеальные вечерние кадры.
- 5. Spittelberg Weihnachtsmarkt — узкие улочки, хендмейд и ламповый вайб.
- 6. Freyung — Altwiener Christkindlmarkt — традиционная, старовиденская ярмарка.
- 7. Karlsplatz — Art Advent — больше искусства и крафта, чем классической коммерции.
- 8. Prater Wintermarkt — сочетание ярмарки и аттракционов, весело и атмосферно.
- 9. Schönbrunn Christmas Market — королевская атмосфера, которую стоит увидеть хотя бы раз.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка посетила село Пиков в Винницкой области с населением менее двух тысяч человек. Там находились в свое время ряд украинских исторических деятелей.
- Туристка рассказала, что в столице Чехии буквально можно искупаться в пиве.
Кроме того, украинец по имени Вадим рассказал о небанальных местах для отдыха в Карпатах. Мужчина посетил Львовскую область и Закарпатье.