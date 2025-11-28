Сколько стоит посетить самую красивую рождественскую ярмарку в двух шагах от Украины (фото)

Украинки посетили рождественские ярмарки в Вене. Они поделились, как прошло праздничное мини-путешествие, которое обошлось в более 30 тысяч гривен на четырех человек.

Девушки показали в Instagram, что стоит увидеть в предновогодней Вене и что там делать. Больше всего им понравилась ярмарка возле ратуши.

Рождественские ярмарки в Вене: как добраться

"Сколько стоит поехать на рождественскую ярмарку в Вену? Мы поехали компанией из четырех девушек на авто из Ужгорода на два дня. Ехали через Чопскую границу. Прошли, кстати, довольно быстро", — рассказала автор видео.

На бензин ушло около 5 тысяч гривен. Плюс, страховка — тысяча грн, венгерская виньетка — 850 грн и австрийская — 686 грн.

"Апартаменты мы забронировали очень классные и большие. За двое суток стоимость составила 18500. Примерно 4600 грн на человека. И локация была просто фантастическая. Ехали в Вену именно за праздничной атмосферой. Локаций рождественских ярмарок здесь очень много. Открываются они уже с середины ноября. И это настоящая сказка", — добавила автор видео.

Цены в Вене

Больше всего девушкам понравилась ярмарка возле ратуши.

"В этот период сюда точно стоит приехать. Я уже давно не испытывала таких эмоций, как в этот раз. Иллюминация, музыка, запах глинвейна. Атмосфера просто нереальная", — призналась автор ролика.

Перекусить и выпить глинтвейн стоит около 15 евро.

"Мы в основном гуляли по ярмаркам. Это была главная цель поездки", — сказала украинка.

В частности, девушки советуют точно попробовать венский шницель.

Более того, парковка в столице Австрии обошлась им в 72 евро за двое суток.

Самые популярные рождественские ярмарки Вены

1. Christkindlmarkt на Rathausplatz — самая большая и самая сказочная ярмарка.

2. Ярмарка возле Stephansdom — рождественская атмосфера прямо в центре города.

3. Maria-Theresien-Platz — ярмарка между двумя музеями.

4. Belvedere Christmas Village — романтика возле дворца и идеальные вечерние кадры.

5. Spittelberg Weihnachtsmarkt — узкие улочки, хендмейд и ламповый вайб.

6. Freyung — Altwiener Christkindlmarkt — традиционная, старовиденская ярмарка.

7. Karlsplatz — Art Advent — больше искусства и крафта, чем классической коммерции.

8. Prater Wintermarkt — сочетание ярмарки и аттракционов, весело и атмосферно.

9. Schönbrunn Christmas Market — королевская атмосфера, которую стоит увидеть хотя бы раз.

