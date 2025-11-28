Скільки коштує відвідати найкрасивіший різдвяний ярмарок за два кроки від України (фото)
Українки відвідали різдвяні ярмарки у Відні. Вони поділилися, як пройшла святкова мініподорож, яка обійшлася в понад 30 тисяч гривень на чотирьох людей.
Дівчата показали в Instagram, що варто побачити в передноворічному Відні та що там робити. Найбільше їм сподобався ярмарок біля ратуші.
Різдвяні ярмарки у Відні: як дістатися
"Скільки коштує поїхати на різдвяний ярмарок у Відень? Ми поїхали компанією з чотирьох дівчат на авто з Ужгорода на два дні. Їхали через Чопський кордон. Пройшли, до речі, досить швидко", — розповіла авторка відео.
На бензин пішло близько 5 тисяч гривень. Плюс, страховка — тисяча грн, угорська віньєтка — 850 грн та австрійська — 686 грн.
"Апартаменти ми забронювали дуже класні і великі. За дві доби вартість склала 18500. Приблизно 4600 грн на людину. І локація була просто фантастична. Їхали у Відень саме за святковою атмосферою. Локацій різдвяних ярмарок тут дуже багато. Відкриваються вони вже з середини листопада. І це справжня казка", — додала авторка відео.
Ціни у Відні
Найбільше дівчатам сподобався ярмарок біля ратуші.
"У цей період сюди точно варто приїхати. Я вже давно не відчувала таких емоцій, як в цей раз. Ілюмінація, музика, запах глінвейну. Атмосфера просто нереальна", — зізналася авторка ролика.
Перекусити та випити глінтвейн коштує близько 15 євро.
"Ми в основному гуляли ярмарками. Це була головна мета поїздки", — сказала українка.
Зокрема, дівчата радять точно спробувати віденський шніцель.
Ба більше, парковка у столиці Австрії обійшлася їм у 72 євро за дві доби.
Найпопулярніші різдвяні ярмарки Відня
- 1. Christkindlmarkt на Rathausplatz — найбільший і найказковіший ярмарок.
- 2. Ярмарок біля Stephansdom — різдвяна атмосфера прямо в центрі міста.
- 3. Maria-Theresien-Platz — ярмарок між двома музеями.
- 4. Belvedere Christmas Village — романтика біля палацу та ідеальні вечірні кадри.
- 5. Spittelberg Weihnachtsmarkt — вузькі вулички, хендмейд та ламповий вайб.
- 6. Freyung – Altwiener Christkindlmarkt — традиційний, старовіденський ярмарок.
- 7. Karlsplatz – Art Advent — більше мистецтва й крафту, ніж класичної комерції.
- 8. Prater Wintermarkt — поєднання ярмарку й атракціонів, весело й атмосферно.
- 9. Schönbrunn Christmas Market — королівська атмосфера, яку варто побачити хоча б раз.
