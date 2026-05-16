В Одесі розпочався пляжний сезон: люди масово заповнили пляжі та басейни, — соцмережі (відео)

В Одесі висока температура повітря посприяла початку пляжного сезону раніше його офіційному відкриттю. Наразі в місті фіксується тепла погода протягом останніх кількох днів.

Наразі поблизу популярних пляжів і басейнів помічено велику кількість відпочивальників. Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.

"На морі та біля моря сьогодні аншлаг! А сезон за факту навіть не почався", — йдеться в повідомленні.

Інший місцевий паблік пише, що в районі Аркадії спостерігається величезна кількість людей. В соцмережах також повідомляють, що підприємці почали продаж холодних напоїв за завищеними цінами.

За даними Укргідрометеоцентру, в Одесі температура тримається між 15 та 17 градусами тепла. За прогнозами синоптиків, сонячна погода потримається кілька днів, після чого прогнозується тривалі дощі.

