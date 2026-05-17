Ряд улиц под водой: в Днепре затопило разные районы города после сильного ливня (видео)

В Днепре сильный ливень вызвал затопление улиц областного центра. Сейчас, как говорят местные жители в соцсетях, город фактически превратился в "полноценную Венецию".

Сейчас вода затопила ряд улиц и проспектов, в частности проспект Яворницкого и улица Железнодорожная. Об этом сообщают местные паблики.

Местное издание "Наше Місто" указывает, что в городе прошел аномальный ливень с грозой и мощными кратковременными ливнями. Жители Днепра сообщали о резких порывах ветра во время стихии.

"По словам жителей, гроза была настолько мощной, что гром раздавался сериями и был хорошо слышен в разных районах города. Дождь местами переходил в настоящий ливень, что существенно усложнило видимость на дорогах и движение транспорта", — говорится в материале.

Известно, что вода активно затапливала проспект Яворницкого, улицу Железнодорожную и район гостиницы "Парус". Местные жители выложили видеокадры, как осадки затопили тротуары, дорогу и парковочные места.

