Низка вулиць під водою: у Дніпрі затопило різні райони міста після сильної зливи (відео)

У Дніпрі сильна злива спричинила затоплення вулиць обласного центру. Наразі, як кажуть місцеві мешканці в соцмережах, місто фактично перетворилося на "повноцінну Венецію".

Нині вода затопила низку вулиць і проспектів, зокрема проспект Яворницького та вулиця Залізничну. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Місцеве видання "Наше Місто" вказує, що в місті пройшла аномальна злива з грозою та потужними короткочасними зливами. Мешканці Дніпра повідомляли про різкі пориви вітру під час стихії.

"За словами мешканців, гроза була настільки потужною, що грім лунав серіями та був добре чутний у різних районах міста. Дощ місцями переходив у справжню зливу, що суттєво ускладнило видимість на дорогах і рух транспорту", — йдеться в матеріалі.

Наразі відомо, що вода активно затоплювала проспект Яворницького, вулицю Залізничну та район готелю "Парус". Місцеві мешканці виклали відеокадри, як опади затопили хідники, дорогу та паркувальні місця.

