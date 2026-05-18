Перечислили почти 95 млн грн: СМИ раскрыли, кто внес оставшуюся часть залога за Андрея Ермака

18 мая бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак покинул СИЗО после внесения полного залога в размере 140 миллионов гривен. Значительную часть этой суммы, как выяснили журналисты, обеспечили семь частных компаний, которые в целом перечислили более 94 миллионов гривен, и это даже превысило необходимый объем средств.

Как говорится в публикации проекта Схемы, редакции Радио Свобода, остальные средства для залога Андрея Ермака внесли семь компаний, а общая сумма их платежей достигла почти 95 миллионов гривен. По данным журналистов со ссылкой на источники в правоохранительных органах, после этих взносов 18 мая Ермак смог выйти из следственного изолятора, где находился в течение последних дней.

Наибольший взнос — 30 миллионов гривен — перечислило "Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение". Речь идет о частной компании, зарегистрированной в Киеве в 2017 году, которая до сентября 2025 года участвовала в государственных и коммунальных тендерах, связанных с проведением судебных экспертиз. Руководитель учреждения Владимир Иванков в комментарии журналистам объяснил свое решение тем, что рассматривает такой шаг как "рекламу своей фирмы".

Еще 32 миллиона гривен внесла компания "Специализированное управление Стройэлектромонтаж" из Днепра, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. По информации "Схем", в 2017 году компания фигурировала в уголовном производстве Национальной полиции относительно вероятной легализации средств и неуплаты налогов.

Кроме того, 14 миллионов гривен на залог предоставило адвокатское объединение "Де Леге Лата", владельцем которого является Виталий Марфин. Журналисты напоминают, что Марфин, по данным члена Высшего совета правосудия Романа Маселко, ранее работал в структуре СБУ в Киеве. Также в материале упоминается, что в 2011 году его задерживали по подозрению в получении взятки в 180 тысяч долларов. Впоследствии суд признал его виновным и назначил штраф.

Еще 10,2 миллиона гривен перечислило частное предприятие "СВ-ГРУПП", которое занимается торговлей автомобилями. Журналисты сообщают, что руководитель и владелица компании Валерия Продан не ответила на звонки и сообщения редакции.

Кроме этого, 4 миллиона гривен внесло адвокатское объединение "А.ДВА.КА.Т", руководителем которого является Ярослав Куц. В прошлом он баллотировался в Верховную Раду и Ирпенский городской совет, а также был экспертом телевизионного криминального ток-шоу "Зритель как свидетель".

Другие, 4 миллиона гривен в залог предоставила одесская логистическая компания "Арена Марин". По данным государственного реестра, ее уставный капитал составляет 40 тысяч гривен, а владельцем является 76-летний Александр Русняк.

В материале "Схем" отмечается, что общая сумма взносов превысила необходимый для залога объем примерно на 10 миллионов гривен.

Напомним, что 15 мая за Андрея Ермака не успели внести полную сумму залога в 140 млн грн — по состоянию на вечер было уплачено лишь 58,8 млн грн. Поэтому бывший глава Офиса президента остался в СИЗО.

Впрочем, 18 мая стало известно, что за Андрея Ермака все же внесли полный залог. Как сообщает hromadske со ссылкой на ВАКС, средства поступали и в течение выходных, однако суд смог подтвердить их зачисление только в рабочий день.