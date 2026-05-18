Перерахували майже 95 млн грн: ЗМІ розкрили, хто вніс решту застави за Андрія Єрмака
18 травня колишній очільник Офісу президента України Андрій Єрмак залишив СІЗО після внесення повної застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Значну частину цієї суми, як з’ясували журналісти, забезпечили сім приватних компаній, які загалом перерахували понад 94 мільйони гривень, і це навіть перевищило необхідний обсяг коштів.
Як йдеться в публікації проєкту Схеми, редакції Радіо Свобода, решту коштів для застави Андрія Єрмака внесли сім компаній, а загальна сума їхніх платежів сягнула майже 95 мільйонів гривень. За даними журналістів із посиланням на джерела у правоохоронних органах, після цих внесків 18 травня Єрмак зміг вийти із слідчого ізолятора, де перебував упродовж останніх днів.
Найбільший внесок — 30 мільйонів гривень — перерахувала "Науково-дослідна судово-експертна установа". Йдеться про приватну компанію, зареєстровану в Києві у 2017 році, яка до вересня 2025 року брала участь у державних та комунальних тендерах, пов’язаних із проведенням судових експертиз. Керівник установи Володимир Іванков у коментарі журналістам пояснив своє рішення тим, що розглядає такий крок як "рекламу своєї фірми".
Ще 32 мільйони гривень внесла компанія "Спеціалізоване управління Стройелектромонтаж" із Дніпра, основним видом діяльності якої є будівництво житлових та нежитлових будівель. За інформацією "Схем", у 2017 році компанія фігурувала у кримінальному провадженні Національної поліції щодо ймовірної легалізації коштів та несплати податків.
Крім того, 14 мільйонів гривень на заставу надало адвокатське об’єднання "Де Леге Лата", власником якого є Віталій Марфін. Журналісти нагадують, що Марфін, за даними члена Вищої ради правосуддя Романа Маселка, раніше працював у структурі СБУ в Києві. Також у матеріалі згадується, що у 2011 році його затримували за підозрою в отриманні хабаря у 180 тисяч доларів. Згодом суд визнав його винним та призначив штраф.
Ще 10,2 мільйона гривень перерахувало приватне підприємство "СВ-ГРУП", яке займається торгівлею автомобілями. Журналісти повідомляють, що керівниця та власниця компанії Валерія Продан не відповіла на дзвінки та повідомлення редакції.
Окрім цього, 4 мільйони гривень внесло адвокатське об’єднання "А.ДВА.КА.Т", керівником якого є Ярослав Куц. У минулому він балотувався до Верховної Ради та Ірпінської міської ради, а також був експертом телевізійного кримінального ток-шоу "Глядач як свідок".
Інші, 4 мільйони гривень на заставу надала одеська логістична компанія "Арена Марин". За даними державного реєстру, її статутний капітал становить 40 тисяч гривень, а власником є 76-річний Олександр Русняк.
У матеріалі "Схем" зазначається, що загальна сума внесків перевищила необхідний для застави обсяг приблизно на 10 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що 15 травня за Андрія Єрмака не встигли внести повну суму застави у 140 млн грн — станом на вечір було сплачено лише 58,8 млн грн. Через це колишній очільник Офісу президента залишився у СІЗО.
Втім, 18 травня стало відомо, що за Андрія Єрмака все ж внесли повну заставу. Як повідомляє hromadske із посиланням на ВАКС, кошти надходили і упродовж вихідних, однак суд зміг підтвердити їх зарахування лише у робочий день.