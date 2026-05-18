Ермак после выхода из СИЗО заявил, что не собирается бежать из Украины

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак после выхода из СИЗО поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств на залог. Также он заявил, что не планирует покидать Украину и считает себя невиновным по делу о легализации средств.

Андрей Ермак поблагодарил всех, кто помог собрать необходимую сумму залога. По его словам, поддержку оказали как люди, с которыми он знаком лично, так и те, кого он пока не знает.

"Спасибо всем, кто поддерживает меня в этот непростой момент. Справедливость стоит того, чтобы за нее бороться", — заявил он.

Бывший руководитель Офиса президента также отметил, что по-прежнему считает себя невиновным и не признает никаких обвинений в свой адрес. Также он отметил, что уважает закон и собирается отстаивать свою позицию и репутацию исключительно юридическими методами.

"Я никуда не убегал и не собираюсь. Я остаюсь в Украине и продолжу делать то, что делал все это время — работать на пользу моего государства, помогать военным, пленным и людям, которые нуждаются в поддержке", — подытожил Ермак.

Напомним, что за Андрея Ермака внесли полную сумму залога в размере 140 миллионов гривен. Решение о содержании под стражей с альтернативой залога ранее принял Высший антикоррупционный суд. Сам Ермак после заседания заявлял, что не ожидал такого решения, но имеет друзей, готовых помочь.

Ранее мы также информировали, что остальную сумму залога за Андрея Ермака внесли несколько приближенных к нему лиц. Журналисты сообщали, что наибольшую часть средств перечислила частная компания, зарегистрированная в Киеве "Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение".