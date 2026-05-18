Єрмак після виходу з СІЗО заявив, що не збирається тікати з України

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після виходу з СІЗО подякував усім, хто долучився до збору коштів на заставу. Також він заявив, що не планує залишати Україну та вважає себе невинуватим у справі про легалізацію коштів.

Андрій Єрмак подякував усім, хто допоміг зібрати необхідну суму застави. За його словами, підтримку надали як люди, з якими він знайомий особисто, так і ті, кого він поки не знає.

"Дякую всім, хто підтримує мене в цей непростий момент. Справедливість варта того, щоб за неї боротися", — заявив він.

Колишній керівник Офісу президента також наголосив, що, як і раніше, вважає себе невинуватим і не визнає жодних звинувачень на свою адресу. Також він наголосив, що поважає закон та збирається відстоювати свою позицію та репутацію виключно юридичними методами.

"Я нікуди не тікав і не збираюся. Я залишаюся в Україні та продовжу робити те, що робив увесь цей час – працювати на користь моєї держави, допомагати військовим, полоненим і людям, які потребують підтримки", — підсумував Єрмак.

Нагадаємо, що за Андрія Єрмака внесли повну суму застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Рішення про тримання під вартою з альтернативою застави раніше ухвалив Вищий антикорупційний суд. Сам Єрмак після засідання заявляв, що не очікував такого рішення, але має друзів, готових допомогти.

Раніше ми також інформували, що решту суми застави за Андрія Єрмака внесли кілька наближених до нього осіб. Журналісти повідомляли, що найбільшу частину коштів перерахувала приватна компанія, зареєстрована у Києві "Науково-дослідна судово-експертна установа".