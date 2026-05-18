ТЦК не дал отсрочку мужчине, который ухаживает за матерью с инвалидностью: что решил суд

Военнообязанный не получил отсрочку несмотря на то, что ухаживал за матерью со II группой инвалидности, но не согласился с этим и получил решение суда, рассказали медиа. В терцентре комплектования считали, что за женщиной присмотрит мужчина, с которым она развелась. Чем закончилось судебное разбирательство дела, в котором сын хотел получить отсрочку из-за опеки над матерью?

В Государственном реестре судебных решений появилось постановление Винницкого окружного суда, который рассмотрел спор между ТЦК и военнообязанным, говорится в материале профильного портала "Судебно-юридическая газета". Выяснилось, что военкомы мобилизовали мужчину, хотя он доказывал, что ухаживает за беспомощной матерью. Судья постановил, что военкомы ошиблись, когда считали, что за женщиной должен ухаживать бывший муж, а не сын.

В материале говорится о деле №120/14891/25. Согласно материалам судебного реестра, мужчина подал административный иск против ТЦК, которое отказалось предоставить отсрочку по п. 13 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Истец и ответчик привели аргументы в пользу своей позиции. Мужчина говорил, что ухаживает за матерью, и при этом не имеет невоеннообязанных родственников, которые могли бы его заменить. Позиция военкомата заключалась в том, что у женщины есть муж, с которым она развелась, и он может за ней ухаживать. При этом ТЦК ссылался на норму закона, согласно которой один из супругов должен ухаживать за другим, если есть такая необходимость.

В постановлении указан ход мыслей судьи Анны Чернюк. Судья признала, что экс-супруг действительно может стать опекуном и смотрителем женщины со II группой инвалидности. Но такое может произойти только если бы женщина подала в суд о взыскании алиментов из-за проблем со здоровьем. Между тем ни иска в суд с такими требованиями, ни соответствующего решения не было. В то же время сын обязан отвечать за мать, поскольку об этом прямо говорится в статье 201 Семейного кодекса. Ко всему выяснилось, что сын предоставил все документы в подтверждение своего статуса опекуна. На основании таких соображений судья постановила, что ТЦК должен предоставить мужчине отсрочку от мобилизации.

"СЮГ" подытожили, что решение суда не окончательное, поскольку военкомат может его обжаловать. Кроме того, ТЦК обязан оплатить 1500 грн судебного сбора.

На странице Facebook Винницкого областного ТЦК и СП нет комментариев по ситуации. В реестре судебных решений есть два промежуточных постановления по суду, но нет окончательного заключения, о котором написали на профильном юридическом портале.

Проблемы мобилизации — детали дело №120/14891/25 Фото: Скриншот

Отметим, 23 апреля в Одессе состоялось судебное разбирательство дела о нарушении процесса мобилизации, в котором фигурируют военнослужащий ТЦК и полицейский. Согласно данным расследования, фигуранты, как подозревают, избили мужчину во время проверки военно-учетных документов и требовали у него взятку в размере 30 тыс. долл.

Напоминаем, 18 мая ГБР сообщила о деле военнослужащих ТЦК, которые били мужчин во время ВВК.