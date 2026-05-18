ТЦК не дав відстрочку чоловіку, який доглядає матір з інвалідністю: що вирішив суд

Військовозобов'язаний не отримав відстрочку попри те, що доглядав матір з ІІ групою інвалідності, але не погодився з цим та отримав рішення суду, розповіли медіа. У терцентрі комплектування вважали, що за жінкою догляне чоловік, з яким вона розлучилась. Чим закінчився судовий розгляд справи, у якій син хотів отримати відстрочку через опіку над матір'ю?

У Державному реєстрі судових рішень з'явилась ухвала Вінницького окружного суду, який розглянув суперечку між ТЦК та військовозобов'язаним, ідеться у матеріалі профільного порталу "Судово-юридична газета". З'ясувалось, що військкоми мобілізували чоловіка, хоч він доводив, що доглядає безпомічну матір. Суддя ухвалив, що військкоми помилились, коли вважали, що за жінкою має доглядати колишній чоловік, а не син.

У матеріалі ідеться про справу №120/14891/25. Згідно з матеріалами судового реєстру, чоловік подав адміністративний позов проти ТЦК, яке відмовилось надати відстрочку за п. 13 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Позовник та відповідач навели аргументи на користь своєї позиції. Чоловік говорив, що доглядає матір, і при цьому не має невійськовозобов'язаних родичів, які могли б його замінити. Позиція військкомату полягала у тому, що у жінки є чоловік, з яким вона розвелась, і він може її доглянути. При цьому ТЦК посилався на норму закону, відповідно до якої один з подружжя має доглядати за іншим, якщо є така потреба.

Відео дня

В ухвалі вказано хід думок судді Анни Чернюк. Суддя визнала, що ексчоловік справді може стати опікуном та доглядачем жінки з ІІ групою інвалідності. Але таке може статись лише якби жінка подала до суду про стягнення аліментів через проблеми зі здоров'ям. Тим часом ні позову до суду з такими вимогами, ні відповідного рішення не було. Водночас син зобов'язаний відповідати за матір, оскільки про це прямо говориться у статті 201 Сімейного кодексу. До всього з'ясувалось, що син надав усі документи на підтвердження свого статусу опікуна. На підставі таких міркувань суддя постановила, що ТЦК повинен надати чоловіку відстрочку від мобілізації.

"СЮГ" підсумували, що рішення суду не остаточне, оскільки військкомат може його оскаржити. Крім того, ТЦК зобов'язаний оплатити 1500 грн судового збору.

На сторінці Facebook Вінницького обласного ТЦК та СП немає коментарів щодо ситуації. У реєстрі судових рішень є дві проміжні ухвали щодо суду, але немає остаточного висновку, про який написали на профільному юридичному порталі.

Проблеми мобілізації — деталі справа №120/14891/25 Фото: Скриншот

Проблеми мобілізації — деталі

Зазначимо, 23 квітня в Одесі відбувся судовий розгляд справи про порушення процесу мобілізації, у якому фігурують військовослужбовець ТЦК та поліцейський. Згідно з даними розслідування, фігуранти, як підозрюють, побили чоловіка під час перевірки військово-облікових документів та вимагали у нього хабар у розмірі 30 тис. дол.

Нагадуємо, 18 травня ДБР повідомила про справу військовослужбовців ТЦК, які били чоловіків під час ВЛК.